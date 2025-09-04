Kokosküchlein mit Pfirsich

»Bei uns in der Familie heißt dieses Gebäck Raunigel und kommt in der Weihnachtszeit auf den Keksteller, allerdings ist der Raunigel dann schokoladig gehalten. Wichtig ist, dass die Pfirsich-Himbeer-Tränke beim Wälzen noch lauwarm ist, so zieht sie gut in den Kuchen ein.«
Zutaten für 20 Stück:
- Zum Ausfetten der Form
- 20 g zerlassene Butter Butter
- 20 g griffiges Mehl Mehl
- Für den Kuchen
- 4 Eier Ei, Eier
- 200 g Kristallzucker Zucker
- 100 ml neutrales Pflanzenöl Sonnenblumenöl, Rapsöl
- 125 ml Milch Milch
- 250 g glattes Mehl Mehl
- 1 Pck. Backpulver Backpulver
- Zum Tränken der Küchlein
- 350 g reife Pfirsiche (entsteint) Pfirsich
- 100 g Himbeeren Himbeeren
- 120 g Kristallzucker Zucker
- 150 g Butter Butter
- 80 g Schlagsahne Sahne
- 300 g Kokosraspel Kokosraspel
Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Backform (ca. 30 x 24 cm) mit Butter ausstreichen und mit Mehl bestäuben. Eier und Zucker in der Rührmaschine auf hoher Stufe 8 Minuten hellcremig aufschlagen. Rührmaschine auf mittlere Stufe schalten, zuerst das Öl, dann die Milch einfließen lassen, beides in einem dünnen Strahl. Weiterschlagen. Mehl und Backpulver mischen und mit einem Gummispatel vorsichtig unter die Eimasse heben. Die Masse in der Backform verstreichen und im vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene 40 Minuten backen. Mit einem Holzspieß in der Mitte hineinstechen: Sobald kein Teig mehr hängen bleibt, ist der Kuchen fertig. Kuchen aus dem Ofen holen und vollständig auskühlen lassen.
In der Zwischenzeit Pfirsiche in 2 cm große Stücke schneiden. Pfirsichstücke, Himbeeren und Zucker in einem Topf aufkochen und 5 Minuten weiterkochen, bis die Pfirsichstücke ganz weich sind. Topf vom Herd nehmen, Butter in Stücken und Sahne dazugeben. Alles mit einem Mixstab fein pürieren und durch ein Sieb streichen. Kuchen aus der Form stürzen und in gleichmäßige Würfel schneiden (ca. 3 x 3 cm). Kokosraspel auf einen Teller geben. Kuchenwürfel zuerst in der noch lauwarmen Pfirsich-Himbeer-Tränke wälzen und dann in den Kokosraspeln. Küchlein auf eine Platte legen und für eine Stunde kalt stellen.