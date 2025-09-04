Kokosküchlein mit Pfirsich

»Bei uns in der Familie heißt dieses Gebäck Raunigel und kommt in der Weihnachtszeit auf den Keksteller, allerdings ist der Raunigel dann schokoladig gehalten. Wichtig ist, dass die Pfirsich-Himbeer-Tränke beim Wälzen noch lauwarm ist, so zieht sie gut in den Kuchen ein.«

Mehlspeisen-Rezepte

Kuchen-Rezepte

Pfirsich-Rezepte

Zutaten für 20 Stück: Für 4 Personen Zum Ausfetten der Form

20 g zerlassene Butter Butter

20 g griffiges Mehl Mehl Für den Kuchen

4 Eier Ei, Eier

200 g Kristallzucker Zucker

100 ml neutrales Pflanzenöl Sonnenblumenöl, Rapsöl

125 ml Milch Milch

250 g glattes Mehl Mehl

1 Pck. Backpulver Backpulver

Zum Tränken der Küchlein

350 g reife Pfirsiche (entsteint) Pfirsich

100 g Himbeeren Himbeeren

120 g Kristallzucker Zucker

150 g Butter Butter

80 g Schlagsahne Sahne

300 g Kokosraspel Kokosraspel

Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Backform (ca. 30 x 24 cm) mit Butter ausstreichen und mit Mehl bestäuben. Eier und Zucker in der Rühr­maschine auf hoher Stufe 8 Minuten hellcremig aufschlagen. Rührmaschine auf mittlere Stufe schalten, zuerst das Öl, dann die Milch einfließen lassen, beides in einem dünnen Strahl. Weiterschlagen. Mehl und Backpulver mischen und mit einem Gummispatel vorsichtig unter die Eimasse heben. Die Masse in der Backform verstreichen und im vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene 40 Minuten backen. Mit einem Holzspieß in der Mitte hineinstechen: Sobald kein Teig mehr hängen bleibt, ist der Kuchen fertig. Kuchen aus dem Ofen holen und vollständig auskühlen lassen.

In der Zwischenzeit Pfirsiche in 2 cm große Stücke schneiden. Pfirsichstücke, Himbeeren und Zucker in einem Topf aufkochen und 5 Minuten weiterkochen, bis die Pfirsichstücke ganz weich sind. Topf vom Herd nehmen, Butter in Stücken und Sahne dazugeben. Alles mit einem Mixstab fein pürieren und durch ein Sieb streichen. Kuchen aus der Form stürzen und in gleichmäßige Würfel schneiden (ca. 3 x 3 cm). Kokosraspel auf einen Teller geben. Kuchenwürfel zuerst in der noch lauwarmen Pfirsich-Himbeer-Tränke wälzen und dann in den Kokosraspeln. Küchlein auf eine Platte legen und für eine Stunde kalt stellen.