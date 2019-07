Rasend raffinierte Ravioli

»Hülsenfrüchte und Garnelen sind eine ungewöhnliche Kombination von Land- und Meeresküche, farbig und sinnlich wie die warme Julisonne. Die Köpfe der Garnelen vorsichtig abdrehen und nur ein paar Minuten lang braten, sonst setzen sie einen starken, bitteren Geschmack frei.«

Ravioli mit Erbsenfüllung und Garnelencreme



Für 4 Personen

Teig:

500 g Weizenmehl Type 550



4 Eigelb

1 ganzes Ei

Salz

Füllung:

1 kg frische Erbsen



2 Knoblauchzehen

2 Zwiebeln aus Tropea

4 EL Olivenöl Extra vergine

Pfeffer

100 g Porree

70 g Guanciale (Backenspeck)

1 Bündel Basilikum

1 Zweig Thymian

1 Zweig Rosmarin

1 Zweig Majoran

5 Halme Schnittlauch



Garnelencreme:

1 ½ kg rote Riesengarnelen

3 EL Olivenöl Extra vergine

1 Knoblauchzehe

1 Zweig Rosmarin

1 Zweig Thymian

Salz und Pfeffer

50 ml frische Sahne

½ l Gemüsebrühe



Zum Schluss:

2 EL Olivenöl

20 g Parmesan

1 Zweig Rosmarin

Salz, Pfeffer aus der Mühle



Zubereitungszeit: etwa 90 Minuten

Für die Füllung Erbsen enthülsen und eine halbe Stunde in leicht gesalzenem Wasser mit einer Knoblauchzehe, einer Zwiebel, einem EL Olivenöl und Pfeffer kochen. Porree in dünne Scheiben schneiden und zwei Minuten in Wasser abbrühen. Die zweite Zwiebel hacken und mit dem Porree, der zweiten Knoblauchzehe, dem Guanciale, Basilikum, Thymian, Rosmarin, Majoran und Schnittlauch sanft in 3 EL Olivenöl anschmoren. Speck und Kräuter herausnehmen. Den Rest erst ohne, dann mit dem Erbsen-Zwiebel-Mix pürieren.

Für den Teig das Mehl auf ein Nudelbrett sieben. In der Mitte eine Mulde formen und 4 Eigelb, ein ganzes Ei und eine Prise Salz hineingeben. Mit einer Gabel gut vermengen und danach mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Mit dem Nudelholz ein dünnes Teigblatt ausrollen und eine halbe Stunde ruhen lassen.

Währenddessen für die Garnelencreme die Köpfe vom Körper abdrehen, Garnelen schälen und 4 davon zum Garnieren beiseitelegen. Köpfe und Garnelenfleisch fünf Minuten in 3 EL Olivenöl mit der Knoblauchzehe, Rosmarin, Thymian, Salz, Pfeffer und Sahne anbraten. Garnelenköpfe, Knoblauch und Rosmarin herausnehmen, den Rest mit der Gemüsebrühe grob pürieren.Aus dem Nudelteigblatt mit dem Teigrädchen etwa 3 cm große Quadrate ausschneiden, die vorbereitete Erbsenfüllung auf die Hälfte davon verteilen, jeweils ein weiteres Quadrat darauflegen und gut verschließen. Ravioli abkochen, mit dem Olivenöl und Parmesan in der Pfanne schwenken.

Garnelencreme auf einer Servierplatte anrichten, Ravioli darauf verteilen. Mit den restlichen Garnelen, die zuvor, mit Rosmarin gewürzt, zwei Minuten bei 160 Grad im Backofen waren, garnieren und mit ein paar Tropfen Olivenöl, Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abrunden.



Maria Luisa Ccolastra kocht in ihrem Restaurant »Villa Roncalli« in Foligno nahe Perugia und schreibt neben Elisabeth Grabmer, Christian ­Jürgens und Tohru Nakamura für unser Kochquartett.