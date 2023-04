Farbenfroher Frühlingsbraten

»Ein klassisches Frühlingsgericht. Wir servieren es auch mit Hühnerbrust oder Kaninchenrücken. Dabei verringert sich die Pochierzeit allerdings um etwa die Hälfte. Wenn das Filet doch schon ausgekühlt ist, bei niedriger Hitze in Butter nachbraten.«

Zubereitungszeit 60 Back/Gesamtzeit 60 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Braten-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 1 Bund Basilikum (gewaschen) Basilikum

500 ml Gemüsebrühe Gemüsebrühe, Brühe

62 ml Olivenöl Olivenöl

800 g Kalbsfilet (geputzt, ohne Filetkopf) Kalbsfilet

Salz

Pfeffer

2 Tomaten Tomate

Saisongemüse, z.B.:

1 kleiner Bund Frühlingskarotten Karotten

1 Bund Frühlingszwiebeln/Jungzwiebeln Zwiebel 10 g Zuckerschoten Zuckerschote

1 EL Erbsen Erbse

30 g Butter Butter

1 Prise Zucker Zucker

4 kleine Frühkartoffeln Kartoffel

2 EL geröstete Pinienkerne Pinienkerne

1 EL Maisstärke Maisstärke, Stärke

1 Bund Schnittlauch (klein geschnitten) Schnittlauch

grobes Salz Salz

grober schwarzer Pfeffer Pfeffer

Basilikumblätter abzupfen und in Streifen schneiden. In einem Topf die Gemüsebrühe mit den Basilikum­stielen und dem Olivenöl aufkochen. Das Kalbsfilet salzen, pfeffern und in die Brühe geben. Zugedeckt auf kleiner Flamme (die Brühe darf nicht kochen) etwa 20 Minuten pochieren. Das Filet herausnehmen und im Backofen bei etwa 60 Grad warm halten.

Währenddessen die Tomaten entkernen und klein würfeln. Die Frühlingskarotten in gleich große Stücke schneiden, die Jungzwiebeln schräg schneiden. Die grünen Enden in feine Streifen schneiden und beiseitelegen. Die Zuckerschoten diagonal schneiden. Vom Pochierfond etwa 50 ml abnehmen und mit 30 g Butter in eine Pfanne geben. Die Frühlingskarotten, die Zucker­schoten sowie die Erbsen darin glasieren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Die Kartoffeln schälen, ­kochen, kurz vor dem Garpunkt zum Gemüse geben und mitschwenken. Tomatenwürfel und Pinien­kerne dazugeben.

Für den Basilikumsud übrigen Pochier­fond in einem Topf aufkochen, die Maisstärke mit etwas Wasser anrühren und den Fond damit abbinden. Den Fond mit den Basilikumstreifen im Mixer so lange pürieren, bis eine schöne grüne Farbe entstanden ist. Das Gemüse auf tiefe Teller verteilen. Das Kalbsfilet in gleich große Stücke schneiden, darauf anrichten und mit dem Basilikumsud großzügig übergießen. Mit Jungzwiebelstreifen und Schnittlauch bestreuen sowie mit grobem Salz und grobem Pfeffer gewürzt servieren.