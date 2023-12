Nussig-feine Kartoffeltörtchen

»La-Ratte-Kartoffeln sind eine alte französische Sorte, die in der Sterne­küche sehr beliebt ist. Sie sind klein und haben einen feinen nussigen Geschmack, der mit den Maronen harmoniert. Die Schale ist ebenfalls sehr dünn, deswegen verwende ich die Kartoffeln hier mit Schale.«

Gratinierte Kartoffeltörtchen

Zutaten: Für 4 Personen 800 g Kartoffeln (kleine, Sorte La Ratte) Kartoffel

40 g Butter

40 g Mehl (glattes) Mehl

250 g Schlagsahne Sahne, Schlagsahne 250 ml Milch

200 g Maronen (geschälte umnd gekochte, gibt es bereits fertig) Marone

30 g Parmesan (gerieben) Parmesan

ca. 30 g Butter (zerlassen, zum Ausstreichen der Formen) Butter

zum Abschmecken: Salz, Pfeffer, ger. Muskatnuss

Kartoffeln waschen und mit einem Gemüsehobel in feine Scheiben hobeln. Ofen in der Zwischenzeit auf 180 Grad Ober- / Unterhitze vorheizen. Butter in ­einem Topf schmelzen lassen. Mehl einrühren und farblos anschwitzen, vom Herd nehmen. Sahne und Milch dazugeben und gut verrühren. Topf wieder auf den Herd stellen und die Sahnemischung unter ständigem Rühren aufkochen und etwas verdampfen lassen. Die fein gehobelten Kartoffeln dazugeben, 5 Minuten weiterkochen, dabei mit einem Gummispachtel ­ständig umrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Die Hälfte der Maronen ebenfalls fein hobeln, die Hälfte davon unter die Kartoffelmasse ­heben. Die Mischung in die ausgebutterten Formen verteilen, mit dem geriebenen Parmesan bestreuen und im Ofen ca. 35 Minuten backen. 10 Minuten vor dem Ende der Backzeit die restlichen Maronen auf die Törtchen streuen. Törtchen auskühlen lassen (ansonsten lassen sie sich schwer herausnehmen), aus den Formen heben, vor dem Servieren erwärmen.