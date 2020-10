Der Klassiker auf Italienisch

»Jetzt im Herbst verwenden wir in ­Umbrien frische Cannellini-Bohnen, die sehr zart sind. Wenn Sie getrocknete Bohnen nehmen, müssen Sie diese vorher zwölf Stunden lang mit einem Esslöffel grobem Salz in Wasser einweichen und danach unter fließendem Wasser gut abspülen.«

Rindsrouladen mit Bohnen-Guazzetto

Zutaten: Für 4 Personen 350 g frische weiße Bohnen (Cannellini)

Salz

14 EL natives Olivenöl extra

800 g Rinderfilet

Pfeffer

30 g Oregano

500 g Sellerie

1 Karotte

1 EL Zucker

2 EL weißer Balsamico-Essig

2 Knoblauchzehen

200 g rote Kirschtomaten

150 g gelbe Datteltomaten

1 kleine gekochte Kartoffel

2 Zweige Thymian

30 g Petersilie

2 Zweige Salbei

außerdem Küchengarn oder Zahnstocher





Zubereitungszeit: 2 Stunden

Bohnen säubern und in 2 l leicht gesalzenem Wasser mit 2 EL Olivenöl 90 Minuten kochen. Dann abseihen, dabei 50 ml des Kochwassers auffangen und beiseitestellen. Rindfleisch in vier Stücke teilen, flachklopfen (ca. 2 cm) und mit 2 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer und gehacktem Oregano würzen. Sellerie und Karotte mit Kartoffelschäler längs in dünne Scheiben hobeln, in Wasser mit 1 EL Zucker, 1 EL Olivenöl, 2 EL weißem Balsamico-Essig, Salz und Pfeffer 5 Minuten gar kochen. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Rindfleisch mit Sellerie- und Karottenscheiben belegen, dann fest zu Rouladen aufrollen und mit Küchengarn verschnüren oder mit Zahnstochern fixieren. 6 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, 1 Knoblauchzehe hineingeben und 5 Minuten köcheln lassen. Die abgetropften Bohnen, Tomaten, Datteltomaten, zerdrückte Kartoffel, 1 Zweig Thymian, Petersilie, Salz und Pfeffer hinzufügen und mit den 50 ml Bohnenkochwasser 10 Minuten köcheln lassen. 3 EL Olivenöl mit 1 Knoblauchzehe und 1 Zweig Thymian in einer weiteren Pfanne erhitzen, Rindsrouladen hineingeben und 5 Minuten auf beiden Seiten anbraten. Dann nach Belieben salzen und pfeffern. Vom Herd nehmen und 2 Minuten ruhen lassen. Die Rouladen auf den Bohnen anrichten und mit Salbeiblatt garnieren.