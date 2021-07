»Unsere Kinder lieben Popcorn, da habe ich vor Kurzem mal eine Variante mit Karamell, Salz, weißer Schokolade und gemörsertem japanischen Koji-Cha-Reis ausprobiert. Das hat selbst mich überzeugt – und so hat es seinen Weg als Petit Four in unseren ›SALON rouge‹ in München gefunden.«

Salzkaramell-Popcorn mit weißer Schokolade und asiatischer Note

Zutaten: Für 4 Personen 15 ml Sonnenblumenöl

80 g Popcorn-Mais Popcorn

50 g Zucker

15 g Butter 60 g weiße Schokolade

5 g Salz, am besten Maldon-Salz oder Fleur de Sel Salz

15 g gemörserte Koji-Cha-Körner, japanisches Aufgussgetränk auf Basis von fermentiertem Reis (online zu finden) Reisgetränk

1. Öl in einem Topf erhitzen. Popcorn-Mais einstreuen und aufpuffen lassen. Danach aus dem Topf nehmen.

2. Zucker im Topf erhitzen, bis ein Karamell entsteht. Butter dazugeben und im Karamell auflösen. Weiße Schokolade hinzufügen und alles miteinander verrühren. Dabei auf die Temperatur achten: Das Karamell darf nicht zu kalt werden, sonst wird es fest – wird das Karamell aber zu heiß, verbrennt es.

3. Dann Salz und gemörserten Reiskörnern einrühren und das Popcorn darin wenden, so dass es leicht ummantelt ist. Das Ganze schließlich zum Auskühlen auf ein Blech legen.