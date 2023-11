Gschlamperter Birnenstrudel

»Ich habe mich an dem Rezept des sogenannten Gschlamperten Apfelstrudels orientiert. Gschlampert heißt schlampig. Und zwar deswegen, weil das Einrollen des Strudels nicht akkurat passieren soll oder muss. Es lohnt sich übrigens, die angegebenen Mengen zu verdoppeln, ein ­Strudel allein ist zumindest in meiner Familie immer zu wenig.«

Ausgezogener Birnenstrudel mit Pinienkernen

Zutaten: Für 4 Personen Strudelteig

200 g glattes Weizenmehl (Type 700) plus Mehl zum Verarbeiten Mehl, Weizenmehl

1 Prise Salz

10 ml neutrales Pflanzenöl (plus Öl zum Bestreichen)

1 Ei (das Ei verquirlen, eine Hälfte für den Teig und

100 ml lauwarmes Wasser Wasser Birnenfüllung

ca. 800 g Birnen (Williamsbirne) Birne

1 halbe Bio-Zitrone (Saft und Abrieb) Zitrone

100 ml lauwarmes Wasser Wasser

1 TL Vanillezucker Vanillezucker

50 g Kristallzucker Zucker

2 cl Birnenschnaps Birnenschnaps, Schnaps

50 g geröstete Pinienkerne Pinienkerne

Außerdem

100 g Sauerrahm Sauerrahm

50 ml Schlagsahne

50 g Zucker

ca. 150 g flüssige Butter (für die Form) Butter

50 ml Schlagsahne

20 g Zucker

Mehl mit Salz, Öl und dem halben Ei mit dem Knethaken der Küchenmaschine verrühren. Dabei nach und nach das lauwarme Wasser dazugeben und das Ganze zu einem glatten Teig verarbeiten. Auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und nochmals mit den Händen bearbeiten. Teig zu einer Kugel formen, auf einen Teller geben, mit Öl bestreichen, mit Klarsichtfolie abdecken und 1 Stunde bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Brat­reine ausbuttern.

Birnen schälen und vierteln, das Kerngehäuse entfernen. Birnen in 3 mm dünne Scheiben schneiden und mit Abrieb und Saft der Zitrone, Vanillezucker, Zucker, Schnaps sowie den Pinienkernen vermengen.

Zum Ausziehen des Strudelteiges ein größeres Tischtuch leicht bemehlen. Teigkugel in die Mitte legen und mit einem Nudelholz ausrollen, dann mit den Händen (mit den Handrücken nach oben) vorsichtig von der Mitte weg so dünn wie möglich und ohne Löcher ausziehen. Mit flüssiger Butter beträufeln. Die Birnen­füllung darauf verteilen (die Ränder dabei frei lassen). Danach Sauerrahm mit Sahne und Zucker verrühren und die Mischung über die Füllung geben. Die Ränder einschlagen, mithilfe des Tuches den Strudel locker einrollen und in die gebutterte Form legen. Strudel mit der restlichen flüssigen Butter und dem übrigen Ei bestreichen. Nun 50 Minuten im vorgeheizten Ofen backen, dabei nach 35 Minuten den Strudel herausnehmen, mit Sahne übergießen, mit Zucker bestreuen und weitere 15 Minuten backen. Strudel aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen. Dazu passt Vanillesauce oder halbsteif geschlagene und gesüßte Sahne.