Wohlfühl-Nudeln mit Crunch

»Das ist ein echtes Wohlfühlgericht und bringt jede Menge Umami auf die Teller! Der Käse zieht beim Schöpfen herrliche Fäden. Und geröstetes Brot sorgt für den Crunch im Mund.«

Tagliatelle mit Brokkoli-Käse-Creme

Zubereitungszeit 40 Gesamtzeit 60 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Pasta-Saucen-Rezepte

Nudel-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 500 g Tagliatelle (oder Spaghetti) Nudel, Tagliatelle, Spaghetti

Salz

150 g Zwiebeln

500 g Brokkoli (oder Blumenkohl oder Kohlrabi) Brokkoli, Kohlrabi, Blumenkohl

1 l Milch

Muskatnuss

Pfeffer

205 g Käse (etwa Morbier, Gorgonzola, Parmesan) Käse, Parmesan, Morbier, Gorgonzola

1 cl Zitronensaft Zum Bestreuen

50 g getrocknetes Brot Brot

3 EL Olivenöl

1 EL Butter

1 Knoblauchzehe Knoblauch

5 g Petersilienblätter (gehackt) Petersilie

In einem großen Topf Salzwasser aufsetzen (1 TL Salz pro Liter), Nudeln nach Packungsanweisung kochen, abgießen. Brot im Mixer oder mit einer Reibe auf die Größe von Haferflocken zerkleinern. Öl in einer Pfanne erhitzen, Brot und Butter dazugeben. Nach 5 Minuten die geschälte, halbierte Knoblauch­zehe samt der Petersilie hinzufügen und alles knusprig-braun rösten. Auf Küchenpapier geben, um Fett abtropfen zu lassen.

Zwiebel schälen und würfeln. Brokkoli in grobe Stücke schneiden, Strunk schälen – vorher das trockene Ende entfernen – und in Scheiben schneiden. Milch in einem Topf erwärmen, Gemüse sofort dazugeben. Ca. 15 Minuten köcheln lassen, gelegentlich umrühren, die Milch sollte auf die Hälfte reduzieren. Mit geriebener Muskatnuss, Pfeffer und Salz vorsichtig würzen. Käse in Stücke schneiden und hinzufügen, das Ganze mit dem Zauberstab zu einer glatten, sämigen Creme mixen. Creme durch ein feines Sieb streichen. Mit Zitrone und Gewürzen abschmecken.

Nudeln in die Creme geben und alles gut durch­mischen. Nudeln auf die Teller verteilen und mit den Brotbröseln bestreuen.