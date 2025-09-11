Zum Hauptinhalt springen

Eingelegte Eier mit Dashi und Sojasauce

Bloß hart gekocht war gestern – diese Eier gehen lieber vier Tage baden. Danach kommen sie so aromatisch aus der Marinade, dass das Sterneküchenteam sie am liebsten selbst verputzt.

Foto & Styling: Reinhard Hunger

»Smitty heißt der Mann in unserer Küche, der sich oft um das Personalessen kümmert und uns kürzlich diese eingelegten Eier servierte. Leicht zuzubereiten und passend zu vielen Gelegenheiten – selbst auf Butterbrot.«

Zubereitungszeit
30
Back/Gesamtzeit
20
Schwierigkeit

Zutaten für 10 Eier:

Für 4 Personen
  • 10 Eier (Größe M) Ei
  • 200 ml Sojasauce Sojasauce
  • 200 ml Dashi Dashi
  • 3 EL Crispy Chilli Öl Crispy Chilli Öl
  • 50 ml Mirin Mirin
  • 1 EL Reisessig Reisessig
  • 2 EL Sesamöl Sesamöl, Öl
  • 1 Gemüsezwiebel Zwiebel
  • 1 Bund Frühlingslauch Lauch
  • 1 Stück Ingwer (daumengroß) Ingwer
  • 3 Knoblauchzehen Knoblauch

Eier 7 Minuten kochen, abschrecken und schälen. Alle Flüssigzutaten mischen. Zwiebel und Frühlingslauch fein schneiden und dazugeben. Ingwer und Knoblauch auf einer Feinreibe reiben und alles vermengen.

Die Eier in einen hohen Behälter geben und mit der Marinade bedecken. So für 4 bis 5 Tage abgedeckt im Kühlschrank marinieren. Vor dem Servieren die Eier in der Marinade rausstellen, sodass sie etwa Raum­tem­peratur annehmen. Am besten schmecken die Eier nochmals im Topf erwärmt und lauwarm serviert. Die Eier zusammen mit der Marinade und Einlage auf Reis anrichten und servieren.

Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.