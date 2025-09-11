Eingelegte Eier mit Dashi und Sojasauce

»Smitty heißt der Mann in unserer Küche, der sich oft um das Personalessen kümmert und uns kürzlich diese eingelegten Eier servierte. Leicht zuzubereiten und passend zu vielen Gelegenheiten – selbst auf Butterbrot.«

Zutaten für 10 Eier: Für 4 Personen 10 Eier (Größe M) Ei

200 ml Sojasauce Sojasauce

200 ml Dashi Dashi

3 EL Crispy Chilli Öl Crispy Chilli Öl

50 ml Mirin Mirin

1 EL Reisessig Reisessig 2 EL Sesamöl Sesamöl, Öl

1 Gemüsezwiebel Zwiebel

1 Bund Frühlingslauch Lauch

1 Stück Ingwer (daumengroß) Ingwer

3 Knoblauchzehen Knoblauch

Eier 7 Minuten kochen, abschrecken und schälen. Alle Flüssigzutaten mischen. Zwiebel und Frühlingslauch fein schneiden und dazugeben. Ingwer und Knoblauch auf einer Feinreibe reiben und alles vermengen.

Die Eier in einen hohen Behälter geben und mit der Marinade bedecken. So für 4 bis 5 Tage abgedeckt im Kühlschrank marinieren. Vor dem Servieren die Eier in der Marinade rausstellen, sodass sie etwa Raum­tem­peratur annehmen. Am besten schmecken die Eier nochmals im Topf erwärmt und lauwarm serviert. Die Eier zusammen mit der Marinade und Einlage auf Reis anrichten und servieren.