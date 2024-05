Ei, der Schmaus!

»Einer der Frühstücksklassiker bei den Eierspeisen sind Eggs Benedict. Aber in anderen Ländern gibt es ähnliche Gerichte, etwa die Çılbır-Eier in der Türkei. Dieses Rezept versieht sie noch mit einem Touch Umami aus Japan. Deutlich einfacher zuzubereiten als das amerikanische Pendant.«

Çılbır-Eier mit Joghurt

Zubereitungszeit 8 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Vegetarische Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 8 Eier Ei

2 EL Weißweinessig oder anderer farbloser Essig Essig

600 g Joghurt

1 Knoblauchzehe (gerieben) Knoblauch

1 Zitrone (Zeste) Zitrone

4 EL Olivenöl Öl

2 TL Sojasauce

4 EL Petersilie (gehackt) Petersilie

2 TL Ingwer (gerieben) Ingwer Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle Pfeffer

200 g gesalzene Butter Butter

2 TL Shichimi (japanische Chili-Gewürzmischung) Shichimi

8 EL Panko (im Ofen goldbraun geröstet) Panko

1 Knoblauchzehe (gehackt) Knoblauch

4 EL frisch gehackte Kräuter (wie Petersilie, Kerbel, Schnittlauch etc.) Kräuter

4 EL gerösteter weißer Sesam (frisch gemörsert) Sesam

Joghurt in eine Schüssel geben, den geriebenen Knoblauch, Zitronenzeste, Olivenöl, Sojasauce, Petersilie und Ingwer hinzufügen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Butter in einem kleinen Topf aufschäumen lassen und Shichimi, Panko sowie den gehackten Knoblauch dazugeben. Etwa 1 bis 2 Minuten erhitzen, dann den Topf vom Herd ziehen.

Circa 1 l Wasser in einem Topf aufkochen und den Essig hinzufügen. Eier in Schälchen separat aufschlagen und dann in das heiße, aber nicht mehr sprudelnde Wasser gleiten lassen. Etwa 2 bis 3 Minuten so garen, dass das Eigelb im Kern noch flüssig ist.

Joghurt auf zwei tiefere Teller verteilen, Eier darauf platzieren und die Butter darübergeben. Mit Kräutern und Sesam bestreuen. Dazu Fladenbrot servieren.