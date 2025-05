So haben Sie Spargel noch nie gegessen

»Viele Ideen kommen mir kurz vor dem Einschlafen, statt Schäfchen zu zählen, tüftle ich an Gerichten – und träume dann von Rezepten. So war es auch vergangenes Jahr in der Spargelzeit. Beim Kochen musste ich dann tatsächlich nur ein paar Mengen korrigieren.«

Zutaten: Für 4 Personen 70 g braune Mandeln Mandeln

etwas Öl

Salz

10 Bärlauchblätter mit Stiel

Für die Streusel

100 g Butter (+ zusätzlich für die Form) Butter

100 g Mehl

1 Eigelb Ei

40 g Parmesan (fein gerieben) Parmesaan

1 Msp Cayennepfeffer (oder Chiliflocken) Cayennepfeffer, Chili

je 1 Prise Salz und Pfeffer Salz, Pfeffer Für das Spargelpaket

500 g Spargel (mittelgroß) Spargel

20 g Butter

je 1 Prise Salz und Zucker Salz, Zucker

Für das Dressing

10 g Schalotte Zwiebel, Schalotte

65 ml Rapsöl

25 ml Gemüsebrühe

15 ml weißer Balsamico Balsamico

5 g Zucker

10 g Senf

Zum Anrichten

2 TL Zitronensaft Zitrone

Salz, Pfeffer

200 g Grapefruitfilets Grapefruit

etwas Parmesan (grob gerieben) Parmesan

Sie benötigen etwas Alufolie für das Spargelpaket.

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Mandeln in einem Pfännchen mit etwas Öl 8 bis 10 Minuten auf dem Herd rösten, leicht salzen und beiseitestellen. Den Bärlauch waschen, Stiele und Blätter fein schneiden. Für die Streusel alle Zutaten in einer Schüssel verkneten, den Teig mit den Handflächen grob zerreiben. Eine Auflaufform (oder 4 kleinere Förmchen) buttern und den Boden mit den Streuseln bedecken. Geschälten Spargel auf ein Stück Alufolie legen, Butter dazugeben, mit Salz und Zucker würzen und die Folie fest um den Spargel wickeln. Spargelpaket und Auflaufform mit den Streuseln für 15 Minuten in den Backofen stellen, bis die Streusel gebräunt sind. Für das Dressing die Schalotte grob zerteilen und mit den restlichen Zutaten in ein hohes Gefäß geben. Mit dem Zauberstab alles vermixen, dann durch ein feines Sieb streichen. Spargelstangen in 1,5 cm lange Stücke schneiden, den Spargelsaft aus der Alufolie zum Dressing geben. Für den Salat die Spargelstücke mit den Mandeln, dem Bärlauch und dem Dressing mischen, den Zitronensaft dazugeben, mit Salz (Vorsicht, der Parmesan ist schon salzig!) und Pfeffer abschmecken. Die Grapefruitfilets unterheben. Spargelsalat auf den Parmesanstreuseln verteilen und mit grob geriebenem Parmesan dekorieren. Wichtig: Spargel und Streusel sollten vor dem Anrichten 10 Minuten abkühlen.