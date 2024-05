Überbackene Spargel-Pfannkuchen

»Kurz vor Schluss der Spargelzeit noch ein Gericht mit Bergkäse, der typischerweise aus Rohmilch hergestellt wird und zwischen drei und 36 Monate lang reift, je länger, umso würziger. Ich verwende einen sechs Monate lang gereiften.«

Überbackene Pfannkuchen mit grünem Spargel und Sauce hollandaise

Zubereitungszeit 45 Gesamtzeit 60 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Pfannkuchen-Rezepte

Spargel-Rezepte

Bodenständige Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Für den Pfannkuchenteig

1 Bund Kerbel Kerbel

150 g glattes Mehl Mehl

300 ml Milch

Prise Salz

4 Eier Ei

500 g grüner Spargel Spargel

30 g zerlassenes Butterschmalz Butter

300 g gekochter Schinken (in Scheiben geschnitten) Schinken

120 g würziger Bergkäse (in Scheiben geschnitten) Käse

30 g Butter zum Aus­fetten der Auflaufform (22 × 18 cm) Butter

100 g würziger Bergkäse (gerieben) Käse Für die Sauce hollandaise

120 g Butter

2 EL vom Spargelkochwasser Spargel

2 Eigelb Ei

Saft von einer halben Zitrone Zitrone

1 EL scharfer Senf Senf

Salz

Pfeffer

Kerbel waschen und trocken schleudern. Die Blätter abzupfen und ein paar für die Garnitur zur Seite legen, den Rest fein schneiden. Kerbel, Mehl, Milch, Prise Salz und Eier in einer Schüssel zu einem glatten Teig verrühren. Teig 15 Minuten ruhen lassen. Vom Spargel ca. 2 cm von den Enden abschneiden und ihn in kochendem Salzwasser 2 Minuten blanchieren. Spargel­wasser zur Seite nehmen (für die Sauce hollandaise). Spargel herausnehmen und in Eiswasser abschrecken. Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Schmalz portionsweise in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Aus dem Teig nacheinander 8 Pfannkuchen backen und diese jeweils mit einer Scheibe Schinken und ­einer Scheibe Bergkäse belegen. Die Spargelstangen darauf verteilen und die Pfannkuchen einrollen. Für die Sauce hollandaise Butter in kleinem Topf schmelzen lassen. 2 EL Spargelkochwasser, Eigelb, Zitronensaft, Senf, Salz und Pfeffer in einer Metallschüssel über nicht zu heißem Wasserdampf schaumig aufschlagen. Dann die zerlassene Butter in einem dünnen Strahl unter ständigem Schlagen mit dem Schneebesen unter­rühren. Die Sauce darf nicht kochen, sonst gerinnt sie. Die Pfannkuchen in eine gebutterte Auflaufform legen, mit der Sauce hollandaise übergießen und mit dem geriebenen Bergkäse bestreuen. Pfannkuchen im vorgeheizten Ofen ca. 15 Minuten überbacken. ­Anschließend mit den Kerbelblättern garnieren. Als Beilage eignen sich Salzkartoffeln oder grüner Salat.