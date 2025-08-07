Zum Hauptinhalt springen

Wie Waffeln würzig werden

Diese deftigen Waffeln schmecken mit einer Sommerzutat wunderbar herzhaft. Elisabeth Grabmer serviert sie gerne mit Salat oder zum Frühstück – mit krossem Speck.

Foto & Styling: Reinhard Hunger

»Sommerkürbisse werden bereits ab Juli geerntet. Ihr Fruchtfleisch ist viel feiner und zarter, die Schale ist weich und kann meist gegessen werden. Sommerkürbisse eignen sich daher nicht zum Lagern.«

Buchweizenwaffeln mit Sommerkürbis

Zubereitungszeit
45
Gesamtzeit
60
Schwierigkeit

Zutaten:

Für 4 Personen
  • 450 g Sommerkürbis (etwa Patisson oder Spaghettikürbis) Kürbis
  • 120 g Buchweizenmehl Mehl
  • 60 g Maisstärke Stärke
  • ½ TL Backpulver
  • 60 ml Milch
  • 2 Eier Ei
  • 100 g geriebener Gouda (oder Emmentaler) Gouda, Emmentaler, Käse
  • Salz, Pfeffer
  • Muskatnuss (gerieben) Muskatnuss
  • 1 Prise Kümmel (gemahlen) Kümmel
  • 1 Prise Koriander (gemahlen) Koriander
  • 1 Prise Paprikapulver edelsüß Paprika
  • Pflanzenöl (zum Einfetten) Öl

Den Kürbis mit einer Reibe fein reiben und in eine Schüssel geben. In einer weiteren Schüssel das Buchweizenmehl, die Maisstärke und das Backpulver mischen. Darin die Milch langsam mit einem Schnee­besen verrühren, sodass keine Klümpchen entstehen. Nach und nach die Eier einrühren. Zum Schluss den geriebenen Käse und den Sommerkürbis unter den Teig mengen. Mit den Gewürzen abschmecken und 15 Minuten ruhen lassen.

Waffeleisen vorheizen und leicht einölen. Eine Schöpfkelle (etwa 160 g) Teig auf das heiße Waffeleisen gießen. Eisen schließen und den Kürbis-Käse-Mix 8 bis 10 Minuten goldbraun knusprig backen. Mit dem restlichen Teig ebenso verfahren. Sofort servieren. Alternativ kann man den Teig auch in einer beschichteten Pfanne auf beiden Seiten 4 bis 5 Minuten backen. Dazu passt Salat oder – etwa zum Frühstück – knusprig gebratener Speck.

