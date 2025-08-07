Wie Waffeln würzig werden

»Sommerkürbisse werden bereits ab Juli geerntet. Ihr Fruchtfleisch ist viel feiner und zarter, die Schale ist weich und kann meist gegessen werden. Sommerkürbisse eignen sich daher nicht zum Lagern.«

Buchweizenwaffeln mit Sommerkürbis

Zubereitungszeit 45 Gesamtzeit 60 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Waffelrezepte

Mehlspeisen-Rezepte

Vegetarische Rezepte

Familienrezepte

Zutaten: Für 4 Personen 450 g Sommerkürbis (etwa Patisson oder Spaghettikürbis) Kürbis

120 g Buchweizenmehl Mehl

60 g Maisstärke Stärke

½ TL Backpulver

60 ml Milch

2 Eier Ei 100 g geriebener Gouda (oder Emmentaler) Gouda, Emmentaler, Käse

Salz, Pfeffer

Muskatnuss (gerieben) Muskatnuss

1 Prise Kümmel (gemahlen) Kümmel

1 Prise Koriander (gemahlen) Koriander

1 Prise Paprikapulver edelsüß Paprika

Pflanzenöl (zum Einfetten) Öl

Den Kürbis mit einer Reibe fein reiben und in eine Schüssel geben. In einer weiteren Schüssel das Buchweizenmehl, die Maisstärke und das Backpulver mischen. Darin die Milch langsam mit einem Schnee­besen verrühren, sodass keine Klümpchen entstehen. Nach und nach die Eier einrühren. Zum Schluss den geriebenen Käse und den Sommerkürbis unter den Teig mengen. Mit den Gewürzen abschmecken und 15 Minuten ruhen lassen.

Waffeleisen vorheizen und leicht einölen. Eine Schöpfkelle (etwa 160 g) Teig auf das heiße Waffeleisen gießen. Eisen schließen und den Kürbis-Käse-Mix 8 bis 10 Minuten goldbraun knusprig backen. Mit dem restlichen Teig ebenso verfahren. Sofort servieren. Alternativ kann man den Teig auch in einer beschichteten Pfanne auf beiden Seiten 4 bis 5 Minuten backen. Dazu passt Salat oder – etwa zum Frühstück – knusprig gebratener Speck.