Was ist dran am High Protein-Trend?

SZ-Magazin: Frau Gahl, eiweißreiche Ernährung liegt im Trend. Warum erfahren High-Protein-Produkte zurzeit ein solches Aufhebens?

Antje Gahl: Vor zehn bis 15 Jahren gab es High-Protein-Produkte in Form von Shakes und Riegeln fast nur im Fitnessstudio oder im Fachhandel für Leistungssport. Wir haben aktuell einen Gesundheits- und Fitnesstrend, der eine breite Nachfrage an proteinreichen Lebensmitteln steigert. Das liegt nicht zuletzt an Trenddiäten wie Low Carb, Keto oder Paläo. Bei all diesen Diäten spielen eiweißreiche Lebensmittel eine große Rolle. Man weiß, dass Proteine gut sättigen. Das kann im Rahmen einer Diät zur Gewichtsreduktion führen. Studien haben gezeigt, dass eine hohe Proteinzufuhr über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten im Vergleich zu einer niedrigen Eiweißzufuhr zu größeren Gewichtsverlusten geführt hat.