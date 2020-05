Mit der Sonne sind auch die Insekten gekommen,

Tagelöhner, die am Abend mit der Sonne wieder verschwinden,

darunter auch Tagediebe, die auf der Spitze der Gräser sitzen

und sich vom Wind, noch immer von Osten, wiegen lassen.

Sie tragen einem nichts nach, wenn man sie mit den Fingern

von ihren Hochsitzen schnippt. Man muss lernen, gut zu sein.

Ich bin mit altem Kram beschäftigt, mit eingedunkelten Papieren,

weil es sich gehört, nichts liegen zu lassen, lauter Anfänge

von Romanen, die einmal das Gesicht der Welt verändern sollten,

schamrote Briefentwürfe, einen Essay über »Vertrauen« habe ich

heute in den Ofen geworfen, obwohl Papier nicht in den Ofen

gehört.

Alle reden von diesem heiligen Wort, diesem Gott

über all den moralischen Wörtern, die den Mund bitter machen.

Vertrauen haben und Vertrauen schenken, du lieber Gott!

Dazwischen schlucke ich meine bunten Pillen, deren Namen

an aztekische Götter erinnern, Venclyxto oder Venetoclax,

und habe Vertrauen, dass sie wie die grausamen Azteken,

die alles niedergemetzelt haben in einer eroberten Stadt,

alle feindlichen Viren und Keime vertilgen. Früher lohnte es sich,

Gott zu verfluchen, wenn einem ein Unrecht geschah.

Auch die Mücken sind zurück, die Eichhörnchen dagegen nicht.

Zwei Jahre lang haben sie meine Nussbäume geplündert,

jetzt lassen sie sich nicht mehr sehen in der Hoffnung,

eine zweite Chance zu erhalten. Verzeihen, auch so ein

heiliges Wort, Vertrauen und Verzeihen, groß und klein

geschrieben, sollte für eine Weile nicht gebraucht werden dürfen.

Die toten Reden machen mich kaputt. Aber was ich will,

spielt keine Rolle, Lebewesen und Dinge gehen weiter,

sie entwickeln sich. Ich gehe einmal ums Haus, den Schlüssel

lege ich unter die Matte. Am Horizont fahren Autos vorbei,

ich werde gesucht, aber nicht gefunden, nicht einmal das Gras

weiß, ob ich noch lebe. Dieser schreckliche Wille,

alles und überall sein zu wollen, ist längst gebrochen.

Aber die Eichhörnchen könnten zurückkommen,

damit das Geschrei der Elstern wenigstens einen Grund hat.