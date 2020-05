Im Wald, im Holzhaus – Michael Krüger aus der Quarantäne (8)

Durch die kahlen Zweige kann ich den See blinken sehen,

der in der Sonne wie ein großes Fass Quecksilber aussieht,

das gleich überschwappt. Der Himmel ist nun endgültig leer,

seit keine Flugzeuge mehr fliegen dürfen, früher hätte man

gesagt: Gottes Stunde ist angebrochen. Eine Ausnahme gibt es,

nämlich die dicken, fensterlosen Tarnfarbenbrummer,

die entweder über mich hinwegfliegen, um nachzusehen,

ob ich noch am Schreibtisch sitze, oder auf dem Weg sind

in ärmere Gebiete, um ihre schweren Waffen loszuwerden.

Damit manche Afrikaner und Araber endlich ein geglücktes Leben

nach ihren eigenen Vorstellungen verwirklichen können,

braucht es natürlich scharfes Gerät. Sie benehmen sich

wie Kinder. Auch neue Vögel sind eingetroffen,

die sich nicht vorgestellt haben. Sie staken irgendwie trostlos

über die Wiese, als müssten sie das Wort zum Sonntag üben.

Im Aubachtal, hier ganz in der Nähe, gibt es noch Kiebitze,

die Oberkellner unter den Vögeln, aber es will sie keiner

mehr haben. Ja, Gottes Stunde ist angebrochen, daran gibt es

keinen Zweifel. Die Blumen sind so winzig in diesem Frühjahr,

dass selbst die ersten Bienen über sie hinwegfliegen.

Aquilegia vulgaris, der Elfenhandschuh, wie meine Großmutter

die Akelei genannt hat, ist kaum zu sehen, die Anemonen

und Veilchen kriechen förmlich auf der Erde. Ich kann sie

nicht verstehen, weiß aber, was sie sagen: Du musst dich

zu uns herunterbeugen und nicht wie die liberalen Eliten

auf uns herabschauen. Also lege ich mich auf die Erde,

werde klein wie der Däumling, lege mich zu Ranunkel

und Glockenblumen und warte ohne jede Eile darauf,

dass Gott seine Stunde nutzt oder eben nicht nutzt.

Auf jeden Fall, will ich damit sagen, bin ich vorbereitet.