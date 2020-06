Im Wald, im Holzhaus (9)

Ich habe den Tisch in den Garten gestellt,

zwischen die beiden Nussbäume, die so trocken sind,

dass die kleineren Äste abbrechen, wenn die verrückten Meisen

an ihnen ihre Turnübungen machen. Und plötzlich

sind auch die Ameisen wieder da, sowohl die kleinen roten,

die wie besoffen über die Tischplatte torkeln auf der Suche

nach dem richtigen Weg, als auch die größeren schwarzen,

die wie stolze Nomaden verharren und in die Weite schauen,

bevor sie ihre Wanderung fortsetzen, unbeeindruckt davon,

ob die Epoche des Menschen zu Ende geht.

Als Kind sollte ich immer Der Kampf um Rom lesen,

aber ich zog den Goten Die Seele der weißen Ameise vor,

und wenn ich schon von Untergängen lesen wollte,

dann sollten es Die weißen Götter von Stucken sein.

Wenn ich über die Wiese schaue, über das friedliche Heer

von gelbem Löwenzahn, kann ich mir nicht vorstellen,

dass außer mir selber irgendetwas zerfällt.



Nach wie vor führen doch die Sterne genauer in die Irre

als alle politischen Theorien zusammen,

und der dekadente Wunsch, Unsterblichkeit zu erlangen,

indem wir zu einem Bündel von Informationen schrumpfen,

das künstlich am Leben erhalten werden kann,

ist doch lächerlich im Vergleich zu der Arbeit der Ameisen

und ihren unterirdischen Reichen, in denen es gesitteter zugeht

als auf dem Land. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das

soll als normale Flaschenpost die Menschheit erreichen.

Aber ich brauche ein Meer, sonst kann ich die Menschheit

nicht retten.