»Viele Eltern wissen nicht, wie sie über Sex sprechen sollen«

Frau Malach, sie leisten sexuelle Bildungsarbeit in Schulen. Welche Fragen hören Sie da am häufigsten?

Agi Malach: Kinder fragen oft, warum Menschen sich küssen oder warum sie Sex haben. Sie haben davon schon gehört, aber können sich nicht vorstellen, warum. Jugendliche fragen sehr viel Verschiedenes, was meistens anfängt mit: »Ist es normal, wenn…?« Also zum Beispiel: »Ist es normal, dass ich dieses und jenes mag?« Oder: »Ist es ok, dass ich es nicht mag?«. Oder: »Ist es normal, dass meine eine Brust größer ist als die andere?«