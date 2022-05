»Der Penis ist die Antenne des Herzens«

Sie lesen nun den ersten Teil unseres Schwerpunkts zum Thema »Intimgesundheit«. Teil 1 über den Penis steht schon in dieser Woche online, den zweiten Teil zur Vulva können Sie ab Dienstag, den 17. Mai, auf unserer Homepage finden – oder Sie abonnieren unseren Gesundheits-Newsletter und bekommen den Artikel bequem in Ihr Email-Postfach geliefert. Hier können Sie sich dafür anmelden:

Nur aber: Viel Vergügen bei der Lektüre!

SZ-Magazin: Herr Sommer, viele Mythen und Sprüche über den Penis scheinen sich ewig zu halten, wobei oft unklar ist, was davon stimmt. An der Nase eines Mannes …

Frank Sommer: … erkennt man seinen Johannes. Sagt der Volksmund. Aber das ist Quatsch. Es könnte sein, dass es eine Korrelation zwischen der Länge von Zeige- und Ringfinger zur Penisgröße gibt. Sind die beiden Finger relativ gleich groß bzw. der Ringfinger länger als der Zeigefinger, spricht das dafür, dass der Mann als Embryo viel Testosteron abbekommen hat, was für das Wachstum des Penis nicht unwichtig ist. Das ist aber allerhöchstens eine Tendenz, in erster Linie bestimmen die Gene die Penisgröße. Bei allen anderen Mythen – Nase, Füße, Hände – kann man sicher sagen, dass sie nicht stimmen.