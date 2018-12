12. Dezember: ein Speaker von Bang & Olufsen

Dass Unterhaltungselektronik in einer Art Camouflage-Gewand daherkommt, so dass sie mit der eigenen Wohnung verschmilzt, ist seit einigen Jahren zu beobachten. Hersteller kleiden Lautsprecher in Holzgehäuse, Fernseher kommen als Bilderrahmen daher, Hauptsache, diese schwarzen Kästen und Türme sind nicht mehr zu sehen. Der Speaker Beoplay von Bang & Olufsen, der sich heute im Adventskalender befindet, versucht also das Unmögliche: Es will unauffällig sein und gleichzeitig ein kunstvoller Hingucker. Es handelt sich um die vom Regisseur und Künstler David Lynch gestaltete limitierte Sonderkollektion, die Elemente von Lynchs Serie »War Between the Shapes« enthält, die er in den Siebzigern gemalt hat. Der von Lynch entworfene Speaker ist 18,5 Zentimeter hoch, hat einen Durchmesser von knapp 16 Zentimetern und verfügt über beste Klangqualität. Sie können Kinderlieder darauf abspielen, Klassik oder die Tonspur von David-Lynch-Filmen, ganz wie Sie möchten.



