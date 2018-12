22. Dezember: ein Füller von Montblanc

Mit einem Füller kann man aufgeregt seinen ersten Aufsatz in der Grundschule schreiben, mit Herzklopfen einen Liebesbrief formulieren – oder einfach nur gegen die Vergesslichkeit »Butter, Äpfel, Mülltüten« auf dem Einkaufszettel notieren. Was Sie mit unserem heutigen Gewinn machen, bleibt Ihnen überlassen, wir sagen dazu nur: »handgefertigte Feder aus rhodiniertem Gold, tiefblaues Edelharz, inspiriert vom Weltallhimmel.« So liebevoll beschreibt die Firma Montblanc den hauseigenen Füller »Meisterstück«, den wir in der Sonderedition »Le Petit Prince« verlosen. Das Design des Füllers ist inspiriert von der Hauptfigur aus Antoine de Saint-Exupérys gleichnamigem Buch »Der kleine Prinz«. Stimmt, Bestseller könnte man mit einem Füller natürlich auch schreiben.

