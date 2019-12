3. Dezember: Japanmesser von Dictum

Das Allzweckmesser »Santoku« und das Fisch- und Fleischmesser »Gyuto« von Dictum stammen aus einer berühmten Meisterschmiede im Takefu Knife Village in Japan. In der Schmiedekooperative wird die Schmiedekunst seit fast 700 Jahren gelebt. Die Messerklingen bestehen aus insgesamt 31 Lagen. Durch die Griffschalen aus Wüsteneisenholz liegen die Messer wunderbar in der Hand. Die Messer kommen im Kiriholz-Etui.

Klicken Sie hier, um zu den anderen Türchen unseres Adventskalenders zu gelangen.