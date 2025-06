Ab in die Berge!

Eine Rechenaufgabe: Was ergeben »5 Sterne« plus »7 Hauben«? Die Antwort: einen außergewöhnlichen Kurzurlaub. Wir verlosen drei Nächte für zwei Personen, Doppelzimmer mit Halbpension, im Hotel »Trofana Royal« in Ischgl in Österreich. Das »Gourmet- und Relax-Resort« hat fünf Sterne und insgesamt sieben Gault-Millau-Hauben in zwei verschiedenen Restaurantkonzepten sowie einen Michelin-Stern. Und es gibt einen 2500 Quadratmeter großen Spa- und Wellnessbereich mit Eisgrotte und Kräutersauna.