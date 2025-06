Logenplatz an der Kuhweide

In der griechischen Antike bezeichnete der Dichter Homer die griechische Göttin Hera als »kuhäugig« – als Verweis darauf, wie schön und vor allem groß ihre Augen waren. Wer eine Kuh aus der Nähe gesehen hat, weiß, dass Kühe nicht nur hübsche Augen, sondern auch die dichtesten Wimpern besitzen. Dass sie oft interessiert zurückschauen, wenn man sie anschaut. Dass sie kleine Luftsprünge machen, wenn es ihnen gut geht, und am liebsten so dicht wie möglich bei ihren Freundinnen liegen, wenn sie wiederkäuen.

Auf dem Bauernhof »Koe in de Kost« in den Niederlanden kann man all das beobachten. Die Bauersfamilie hat neun Erdhügel-Ferienhäuser gebaut, die direkt von einer Kuhweide umgeben sind. Also spazieren immer wieder Kühe wenige Meter vor der Terrasse und dem Wohnzimmer vorbei. Weil die Landschaft rund um den Bauernhof so flach ist, sieht man von der Terrasse aus nicht nur Kühe, sondern auch kilometerweit Grün und Sonnenlicht, es ist eine Kur für die Augen.

Wer lieber Aufregung möchte, muss nur ein paar Schritte zum benach­barten Bauernhof laufen. Dort stehen Ponys, Katzen, drei Border Collies, Hühner, Laufenten und Hasen wie in einem Wimmelbild. Oder man fährt zum nahen Sallandse-Heuvel­rug-Nationalpark und wandert dort durch Heide-Landschaften. Spätestens abends möchte man aber dringend zurück zum Erdhügel-Haus, das mindestens so gemütlich ist wie eine Hobbit-Höhle im Auenland. Aber die Aussicht ist besser.

Koe in de Kost

Stokvisweg 10, 8111 RS Heeten, Niederlande

Tel. 0031/572/22 00 02

5-Personen-Ferienhaus ab 146 Euro/Nacht (bei sieben Tagen Aufenthalt inkl. Endreinigung)

koeindekost.nl