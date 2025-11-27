Verwöhnprogramm für alle Generationen

Die Mehrgenerationen-Kurzreise ist eine Urlaubsform, die für alle erholsam sein kann und wertvolle Erinnerungen zwischen Kindern, Eltern und Großeltern schafft. Ein Ort, an dem solche Konstella-tionen sehr willkommen sind, ist das Vier-Sterne-Superior-Hotel »Bismarck« in Bad Hofgastein, Österreich. Denn das Haus versucht den Spagat, alle glücklich zu machen. Etwa mit vier getrennten Thermalpools: zwei davon speziell für Ruhesuchende. Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension und Fahrtkostenzuschuss.