8. Dezember: Motorsäge von Stihl

Was wäre der Mensch ohne das Holz? Schon seit Urzeiten wird es als Bau- und Brennmaterial benutzt, und auch heute werden viele schöne Dinge weiterhin aus Holz gemacht – wahrscheinlich haben Sie sogar gerade jetzt, während Sie diesen Text lesen, ein Holzprodukt in Reichweite. Anders als unsere Vorfahren müssen wir Stämme und Äste aber zum Glück nicht mehr mit Muskelkraft zersägen, sondern können dafür komfortable Motorwerzeuge gebrauchen, so wie unseren heutigen Adventskalender-Gewinn: Wir verlosen die Benzin-Kettensäge MS 212 C-BE von Stihl, die über eine Schienenlänge von 35 cm verfügt, leistungsstark, aber einfach zu handhaben ist, und für verschiedenste Aufgaben in Garten und Werkstatt verwendet werden kann. Ein »Care & Clean Kit«, um die Maschine in Schuss zu halten, ist auch noch dabei.