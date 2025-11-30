1. Dezember: Weekender von Meindl

Für den Erfolg einer Reise ist es von großer Bedeutung, mit was für Gepäck man unterwegs ist. Muss man zum Beispiel einen quietschenden Rollkoffer übers Kopfsteinplaster einer malerischen Altstadt-Gasse ziehen, wird alles schnell zur Qual. Ganz anders fühlt es sich an, wenn man mit einer stilvollen Reisetasche unterweg ist – diese kann einem genau den nötigen Schwung verleihen, um den Urlaub richtig zu genießen. Genau so ein Gepäckstück verlosen wird heute: eine »Traveller Bag« der bayerischen Traditionsfirma Meindl im Farbton »Glacier«. Mit diesem Weekender macht man beim Städtetrip genauso eine gute Figur wie in den Bergen oder auf Geschäftsreise. Und das bestimmt für lange Zeit: Die aus Hirschleder gefertigte Tasche sieht nicht nur ansprechend aus, sondern ist auch ausgesprochen robust.