Wellen statt Wecker

Diese Woche verlosen wir den puren Luxus – und zwar für zwei Personen. Gemeinsam mit dem Online-Reisebüro Luxury Travel schicken wir Sie ab April 2026 ins neu eröffnete All-Inclusive-Resort »Ikos Kissamos« auf Kreta. Ihre Reise beginnt an einem beliebigen Flughafen in Deutschland, Sie wohnen für drei Tage im Doppelzimmer und müssen nichts weiter tun als zu genießen: die ruhige Bucht, den fast unberührten Strand, die sieben Restaurants, acht Swimmingpools, den Spa-Bereich des Hotels – und das Meer.