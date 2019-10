Wie bei Mama

Es gibt »Mama London«, »Mama Prag«, »Mama Paris« und »Mama Belgrad« und noch acht weitere Mamas in anderen Städten. Und es gibt Zimmer, die heißen Small Mama, Me­dium Mama und Large Mama. Selbst Medium Mama ist ganz schön small zu zweit: 18 Quadratmeter. Kein Schrank, dafür ein kleiner Tisch mit Sitzbank, von der man nicht weiß, was man damit soll. Auf den Badepuschen steht »Mama« mit einem Herzchen. Und natürlich gibt’s Mama-Baseball-Mützen und Mama-Einkaufsbeutel. Auf den Leselampen, nein, keine Mama, sondern Tom-und-Jerry-Masken. Kann man kaufen. Unten im Restaurant: große Familientische wie bei . . ? Richtig. Man muss das wissen, wenn man bei Mama eincheckt: Hier durfte sich ein Marketingteam austoben. Alles andere: super. Die gut gelaunten Leute an der Rezeption (Pflaster? Natürlich, soll ich es Ihnen aufkleben?), das Weltklasse-Müsli am Buffet, der Grillfisch von der einfach gehaltenen Karte, der Preis, die Lage in East London: »Mama« liegt zwischen Bethnal Green und Shoreditch, einen Kilometer von der Station Shoreditch High Street entfernt, dem neuen Ausgehviertel mit tollen Bars (»Redchurch«), Boutiquen, Galerien und wunderbaren japanischen Restaurants (»Issho-Ni«). Dazwischen: einstöckige Wohnhäuser, die aussehen wie zu Dickens’ Zeiten. Hier lebten mal Studenten und Künstler, heute natürlich längst auch Banker, wegen der Nähe zum Finanzviertel Canary Wharf. Mal sehen, was nach dem Brexit aus der Gegend wird. Das Mama-Konzept hat sich übrigens ein Papa mit seinen zwei Söhnen ausgedacht.

Mama Shelter

437 Hackney Road, London E2 8PP, UK

Tel. 0044/20/76 13 65 00

DZ ab 90 Euro