Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Irgendwann, wenn dieser ganze Mist vorbei ist, wenn wir wieder reisen können, wenn wir wieder das Meer sehen können, dann werde ich – nein, nicht unbedingt die Welt entdecken, das muss gar nicht sein. Ich werde vielleicht einfach ein paar Urlaube wiederholen, an die ich jetzt, in diesen brutal gebremsten Zeiten, so oft zurückdenke. Zum Beispiel den im »Ammos Hotel«. Das war damals am Ende eines ziemlich stressigen Sommers, wir waren das ganze Jahr nicht weg gewesen, ständig zu tun, ruhelose Zeit, nun musste bitte noch eine kurze Woche sein, raus aus allem.

Wir kamen im Norden von Kreta an: eine staubige Landstraße, ein paar verschlafene Läden, eher trostlos. Aber von da aus ein paar Schritte runter in Richtung Meer – plötzlich das Paradies. Ein kleines, sehr weißes Hotel, die Zimmer schlicht und elegant. Das Einzige, was zwischen Bett und Meer lag, war ein kindgerechter Pool. Im superhübschen Frühstücksraum wartete jeden Tag das liebevollste Buffet des Mittelmeerraums (allein der Gedanke an den Joghurt mit Granatapfelkernen und zerstoßenen Keksen hilft mir sehr durch die Corona-Tage), am Strand weitete sich der Blick ins Endlose. Dazu ein Team aus lauter jungen Leuten, die das Hotel wie eine Familie führen.

Wir bewegten uns sechs Tage lang keinen Meter weg. Eine Woche, so erholsam wie ein Jahr Auszeit. Vielleicht sollte ich Nikos, dem Hotelchef, jetzt schon mal eine Mail schreiben, wie es bei ihm eigentlich im Herbst so aussieht. Es wäre eine Perspektive.

Ammos Hotel

Irakli Avgoula

73100 Chania, Kreta, Griechenland

Tel. 0030/28210/ 330 03

DZ ab 125 Euro

ammoshotel.com