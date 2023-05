Zürcher Destillat

Mit Sternerestaurants in Hotels ist es so eine Sache. Oft hat man das Gefühl, die vornehmen Betriebe stünden sich gegenseitig etwas im Weg, und die Stimmung fröstelt. Beim »Marktgasse Hotel« trifft das nicht zu. Denn das Hotel ist lässig, wie man in Zürich gerne sagt. Hier wurde ein historisches Stadthaus wunderbar mit zeitgemäßem Zimmerdesign verkuppelt – und der Sternekoch Andreas Caminada, der unten eines seiner Igniv-Restaurants betreibt, ist sowieso locker drauf. Bei ihm geht es bei Tisch vor allem ums Teilen und Ausprobieren. Also: Keine Krawatten in der Lobby, nicht mal eine klassische Lobby, nur ein kleines, feines Empfangszimmer im ersten Stock. Und keine Bentleys vor der Tür.

Das liegt auch daran, dass die namensgebende Marktgasse als eine der schönsten Bummelgassen Zürichs für den Verkehr gesperrt ist. Geparkt wird anderweitig, flaniert dafür direkt von der Hoteltür weg. Ideal also für Menschen, die mit dem Zug ankommen, mit Kindern oder Senioren unterwegs sind oder aus etwaigen anderen Gründen einen kleinen Radius haben. Hier hat man ein Des­tillat der Stadt, inklusive Limmat­ufer, Cabaret Voltaire, Antiquariaten und dem eindrucksvollen Kunsthaus von David Chipperfield – alles in ein paar Minuten zu erreichen. Eine sehr gute Lage ist nun mal das beste Argument bei Stadthotels, weil man damit viel Erlebniszeit und wenig Transportlogistik hat. Die gute Lage nutzt das Hotel mittlerweile auch anderweitig: Wer möchte und woanders nächtigt, kann sich ein Hotelzimmer wochenweise als ausgelagertes Homeoffice anmieten.

Marktgasse Hotel

Marktgasse 17

8001 Zürich, Schweiz

DZ ab 200 Euro/Nacht