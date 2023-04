Wo der Hahn in der Großstadt kräht

Tiflis ist eine Metropole mit einer Million Einwohner, in der frühmorgens das Krähen eines Hahns zu hören ist, und das von der Terrasse im 38. Stock eines Hotels. Vake heißt das Viertel mit dem Hotelturm in einer schicken Einkaufsstraße, aber der Hahn verrät, dass Landhäuser nicht weit sind. In Tiflis gibt es auch einen Wasserfall mitten in der Stadt. Der schwarze Turm mit dem Hotel darin ist in der Längsachse verdreht, jedes der 38 Geschosse wurde um zwei Grad versetzt, weshalb die Zimmer alle einen leicht unterschiedlichen Grundriss haben. Es heißt, der georgische Eigentümer habe als Kind beim Lego-Spielen so einen Turm erfunden, mit 15 habe er ein erstes Modell gebaut.



Der schwarze Hotelturm hat einen weißen ­Zwillingsbruder mit Büros darin. Vom weißen Turm soll man allerdings den besseren Blick auf die Innenstadt haben. Foto: picture alliance/Westend61

Das Schwimmbad in der sechsten Etage ist mit 25 Metern länger als gewöhnliche Hotelpools, man kann da wirklich schwimmen, nicht nur planschen. Nebenan liegen Yoga- und Boxclub, in dem die Hotelgäste einen Boxtrainer buchen können. In der 36. Etage liegt das Hotelrestaurant »Dumas«, der französische Schriftsteller Alexan­dre Dumas reiste oft nach Tiflis. Am Wochenende singt ein Akkordeonspieler hier Lieder in sieben Sprachen.



International sind auch die Gäste: Araber, die der Hitze ihres Sommers entfliehen. Russen. Urlauber aus West­europa und den früheren Sowjetre­­pu­bliken auf der Durchreise in den Kaukasus im Norden, an die Strände von Batu­mi im Westen oder in die Weingebiete im Osten der Stadt. Apropos: Unbe­dingt das Restaurant »Tabla«, gut fünf Minuten vom Hotel, aufsuchen – exzellente georgische Küche.

Pullman Tbilisi Axis Towers

37m Chav­cha­vadze Ave.

0179 Tbilisi

Georgien

Tel. 00995/32/200 33 22

DZ ab 100 Euro/Nacht