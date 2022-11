Diese Unterkunft ist mehr Sein als Schein

Infinity-Pool, durchdesignte Zimmer mit Plattenspielern, Lachs-Avocado-Eierkreationen: Ich habe die Angewohnheit, mir Reiseziele vor dem Urlaub genau anzuschauen. Wirkt ein Ort auf Instagram so perfekt wie das »Goldstück«, stellt er sich meistens als zu schön heraus, um wahr zu sein. Diesmal lief es anders.

Mit Gepäck stolperten wir aus dem ­Linienbus, der direkt vor dem Hotel hält, und wurden herzlich begrüßt. Die jungen Betreiber, Madlen und Andreas Kittl, verliebten sich im Studium, Tourismusmanagement, auf einwöchigen Reisen schliefen sie in bis zu fünf Hotels, um Ideen zu sammeln. 2021 eröffneten sie in Saalbach-Hinterglemm ein urbanes Boutique-Hotel nur für Erwachsene. »Das Wichtigste war uns, dass es gemütlich wird«, sagen sie. Also stellten sie mit einem lokalen Buchhandel eine Bibliothek zusammen und kauften einem ehemaligen Tiroler DJ seine Sammlung ab, von Schubert bis Madonna – solche Details lassen sich in keinem Bild festhalten. Unser heimeliges Gefühl auch nicht: Wir kuschelten uns auf das Außenbett des Balkons, hörten Like a Virgin – und den Gebirgsbach, in dem wir uns nach der Sauna abkühlten. Das Frühstück schmeckte durch die regionalen Zutaten viel besser als in der Stadt. Beim Abendessen saßen wir am Kamin und nahmen uns aus gusseisernen Töpfen nach, die frisch vom Herd kamen. Und der Barkeeper war so sympathisch, dass ein Paar ihn gleich mit seinen Cocktails mitfotografierte. Da erst fiel mir auf, dass ich mein eigenes Handy ganz vergessen hatte.

Hotel Goldstück

Obertaxingweg 534

5753 Saalbach, Österreich

0043/6541/204 88

DZ inkl. Frühstück ab 210 Euro/Nacht