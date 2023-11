Die beste Form des Stadturlaubs

Es gibt zwei Bedürfnisse, die bei einem Stadturlaub normalerweise unvereinbar sind: in den aufregendsten Vierteln zu übernachten. Und Ruhe. Also lege ich mir vor der Abreise oft eine Packung ­Ohrstöpsel in den Koffer. In dieser Unterkunft aber habe ich sie nicht gebraucht, was für mich an ein akustisches Wunder grenzt. Denn das »August The Boardinghouse« liegt mitten im Schanzenviertel. Es ist nur wenige Schritte entfernt vom Schulterblatt, einer der abends vermutlich lautesten Straßen von Hamburg, weil sich hier so viele Restaurants und Bars aneinander­reihen. Davon habe ich aber überhaupt nichts mehr gemerkt, sobald ich das Tor der Unterkunft geschlossen hatte – denn das Boardinghouse liegt in einem ruhigen Hinterhof, umgeben von einem Garten, den alle Gäste nutzen können.

In der Unterkunft gibt es 13 Apartments in verschiedenen Größen – alle sind so zeitlos schön und funktional eingerichtet, dass man dort auch länger leben könnte, was der Idee eines Boardinghouse entspricht. Oder man bleibt wie ich einfach nur ein langes Wochenende. Selbst wenn man bei einem kurzen Aufenthalt vielleicht nur das Besteck und die Spülmaschine benutzt, ist die in allen Wohnungen integrierte Küche praktisch. So musste ich mich nicht in die Schlange für Sitzplätze beim veganen Koreaner »kini« ein paar Meter weiter einreihen, sondern konnte das Bibimbap einfach mitnehmen und auf meiner eigenen Terrasse ­essen. Besser kann Stadturlaub nicht sein.

August The Boardinghouse

Schulterblatt 18a

20357 Hamburg

Tel. 0171/2 89 00 77

Apartments ab 149 Euro/Nacht.