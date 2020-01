»Echt nicht so schwierig, die Klitoris zu finden«

Der Typ mit dem Schild

Alles begann am 3. Oktober 2019, da postete ein gewisser Seth auf seiner Instagramseite @dudewithsign (»Typ mit Schild«) sein erstes Protestfoto. Auf dem Plakat demonstrierte er aber nicht wie sonst üblich gegen Krieg, Donald Trump oder Diskriminierung – sondern gegen nervige Bürokollegen. Der @dudewithsign hat mehr als drei Millionen Follower und postet regelmäßig seinen Kampf gegen Ärgernisse des Alltags: zu teure Salate, anstrengende Instagram-Filter und falsch geschriebene Vornamen bei Starbucks.

Was wird hier gefordert? Eine Eindämmung der E-Mail-Flut im Büro. (»Hört auf, eure Antwort auf konzernweite E-Mails an den gesamten Verteiler zu versenden.«)

Warum ist das nötig? Weil es in jeder Firma, den einen Kollegen gibt, der seine »kurze und konstruktive Anmerkung« an alle 3000 Mitarbeiter schickt.

Kann dieses Plakat die Welt besser machen? Zumindest für 2999 Arbeitskollegen.



Was wird hier gefordert? Weniger Ärger in der Sitzreihe. (»Wer im Flieger den mittleren Platz hat, kriegt die Armlehne.«)

Warum ist das nötig? Weil die Erorberung der Armlehne das letzte bisschen Selbstachtung auf einem Ryanair-Flug ist.

Kann dieses Plakat die Welt besser machen? Wenn die Leute es so aufmerksam beachten wie die Sicherheitshinweise im Flieger... ganz, ganz sicher.



Was wird hier gefordert? Das Ende übergriffiger Verwandtenfragen. (»Ja, Oma. Ich bin noch Single.«)

Warum ist das nötig? Weil es Weihnachten, Ostern und runde Geburtstage gibt.

Kann dieses Plakat die Welt besser machen? Nein. Wenn Oma auf Instagram wäre, wüsste sie, ob man noch Single ist.



Was wird hier gefordert? Internetkonzerne sollen einen bitte nicht ganz so offensichtlich abhören. (»Hört auf, mir Werbe-Banner zu zeigen für Dinge, über die gerade gesprochen habe.«)

Warum ist das nötig? Weil Apple, Google und Facebook inzwischen mehr über uns wissen als unser Ehepartner.

Kann dieses Plakat die Welt besser machen? Eher nicht. Aber wenn Sie diesen Absatz laut vorlesen, zeigt Ihnen Google gerne Werbung für kostenpflichtige VPN-Browser an.



Die Typin mit dem Schild

Als Reaktion auf den »Typ mit Schild« tauchte auf Instagram am 1. Dezember dann Beth, die @dudettewithsign (»Typin mit dem Schild«) auf. Die ebenfalls mit Papp-Plakaten auf der Straße demonstriert. Statt gegen Harmlosigkeiten wie Netflix oder Friends aber ernsthafter (und trotzdem amüsant) gegen schlechte Kerle und für selbstbewusstere Frauen demonstriert.

Was wird hier gefordert? Bessere Ortskenntnisse von Männern. (»Es ist echt nicht so schwer, die Klitoris zu finden.«)

Warum ist das nötig? Weil die Vagina der eine Ort ist, den Männer nicht in ihr Navi eingeben können.

Kann dieses Plakat die Welt besser machen? Zumindest die Nächte.



Was wird hier gefordert? Mehr Selbstbeherrschung nach dem Schlussmachen. (»Hört auf, um 3 Uhr morgens 'Was machst du grad so?'-Nachrichten zu schicken.)

Warum ist das nötig? Weil die Einsamkeit nie größer ist als um 3 Uhr morgens betrunken auf einer Tanzfläche, auf der man alleine steht.

Kann dieses Plakat die Welt besser machen? Ja, wenn man es um 2.59 Uhr in seiner Timeline entdeckt.



Was wird hier gefordert? Mehr Liebe zu sich selbst. (»Du bist so schön ohne Facetune.«)

Warum ist das nötig? Weil viele Frauen mit Fotofilter-Apps wie Facetune ihre Selfies nachbearbeiten, um vermeintlich makelloser auszusehen.

Kann dieses Plakat die Welt besser machen? Wenn Kim Kardashian und Kylie Jenner das Foto teilen.



Der Hund mit dem Schild

Am 7. Dezember folgt dann noch Baboy als @dogwithsign, der sich über anstrengende Herrchen und Frauchen beschwert.

Was wird hier gefordert? Gassigehen ohne Hintergedanken. (»Hört auf, mich als euren Anmachspruch zu benutzen.«)

Warum ist das nötig? Weil manche Hunde als Tinder-App auf vier Beinen gekauft werden und dann stundenlang im Stadtpark auf Flirt-Pirsch gehen müssen.

Kann dieses Plakat die Welt besser machen? Nein. Mit einem lustigen Schild um den Hals des Hundes kommt Herrchen oder Frauchen noch viel besser ins Gespräch mit anderen.



Was wird hier gefordert? Keine dummen Tricks mehr. (»Hört auf, so zu machen, als würdet ihr den Ball werfen!«)

Warum ist das nötig? Weil jeder Hund der Welt schon mal auf diesen Trick reingefallen ist.

Kann dieses Plakat die Welt besser machen? Erst wenn Hunde das Lesen lernen.



Was wird hier gefordert? Mehr Liebe zum Suhlen. (»Ich möchte mich drin wälzen – lass mich halt.«)

Warum ist das nötig? Weil saubere Hunde frustrierte Hunde sind.

Kann dieses Plakat die Welt besser machen? Nein, aber die Jacke. Damit wälzt es sich nur halb so schön im nächsten toten Maulwurf.



Und jetzt Sie:

Gründen Sie Ihre eigene »...withsign«-Instagramseite. Das Gag-Prinzip funktioniert, viele weitere Ableger sind denkbar, etwa: @grandpawithsign, @kidwithsign, @hamsterwithsign...