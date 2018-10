Oh je, wer hat denn hier den Boden unter den Füßen verloren? Abwehrspieler David Alaba

So schlimm war die Krise doch gar nicht, oder? Zwei Niederlagen und zwei Unentschieden am Stück! Oder wie man bei Schalke 04 in der Kabine sagen würde: »Läuft grad ganz gut.«

Trotzdem ein gelungenes Foto, oder? Absolut. Würde man es in Öl malen, könnte es sofort in der Alten Pinakothek hängen. Titel: Die Leiden des jungen Generals nach der verlorenen Schlacht.



Wer sieht hier den feiernden Franzosen zu? Abwehrspieler Joshua Kimmich, der als Bayern- und Nationalspieler in letzter Zeit gleich die doppelte Abreibung bekommen hat.

Wie stemmt er sich gegen die Krise? Mit kämpferischen Hashtags! »#murxkick #kommjetzthm #believeinyourself #niemalsaufgeben #fighten #erzwingen #beißen #grenzenloserantrieb«, schreibt Kimmich unter seine Fotos. Kimmichs Wortschöpfung #murxkick wäre ein guter Hashtag-Ersatz für #BestNeverRest bei der WM im Sommer gewesen.



Wer ist hier privat unterwegs? Abwehrspieler Jérôme Boateng

Sein Weg aus der Krise? Kleiner Personalwechsel in der Bayern-Abwehr: mal ein paar andere Jungs vors Tor stellen. (Viel langsamer als Mats Hummels laufen die bestimmt auch nicht.)

Huch, wer ist das denn? Mittelfeldspieler Thiago

Und wer von denen ist er? Keine Ahnung.

Was machen die da eigentlich? Sie stehen vor der Staatlichen Münz- und Stempelfabrik in Madrid. Falls das mit dem FC Bayern doch nix mehr wird, muss man ja mal über alternative Einnahmequellen nachdenken dürfen. #OceansFive



Süß, das ist doch... Abwehrspieler Rafinha mit seinen Töchtern

Sieht gar nicht so mitgenommen aus von der sportlichen Krise, oder? Das täuscht. Oder haben Sie daheim T-Shirts mit Ihrem eigenen Konterfei? Die sie auch noch anziehen? Und Ihren Kindern anziehen? Wenn das mal keine ausgewachsene Egokrise ist.

Wer hat hier so gute Laune? Abwehrspieler Mats Hummels

Sollte er nicht ein klein bisschen niedergeschlagener sein? Doch, aber ihm ist grad eingefallen, wie man gleichzeitig einen größeren Hashtag als Joshua Kimmich postet, die Mannschaft motiviert – und ein bisschen Geld für prominent platzierte Uhrenwerbung einstreicht.

Wer telefoniert hier? Stürmer Robert Lewandowski

Sieht auch nicht so richtig traurig aus, oder? Nö. Telefoniert vermutlich mit Real Madrid, die grad alles für einen treffensicheren Stürmer geben würden.

Wer macht hier Quatsch im Jeep? Flügelstürmer Franck Ribéry (hat netterweise David Alaba mitgenommen)

Sollte er nicht etwas ernster sein? Ribéry? Franck Ribéry? Ernst?



Wer feiert hier das 3:1 gegen Wolfburg? Flügelstürmer Serge Gnabry

So richtig entschlossen sieht er aber noch nicht wieder aus, oder? Die drei sehen aus, als ob sie beim nächsten Gegentor schreiend davon laufen.

Was könnte Ihnen ein bisschen mehr Mut geben? Noch zwei bis drei Hoeneß-Pressekonferenzen. Oder 50 neue Hashtags von Joshua Kimmich.