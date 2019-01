Silvester mit Sylvester

Wer feiert hier? Der Schauspieler Sylvester Stallone spielt eine Runde Golf am letzten Tag des Jahres.

Kommt jetzt ein billiger Wortwitz mit Sylvester und Silvester? Nein, keine Sorge.

Nach Party sieht das aber nicht aus, oder? Nein, aber mit Stallone und Joe Pesci über einen Golfplatz zu laufen ist bestimmt unterhaltsamer als 99 Prozent aller Silvesterpartys.

Wer feiert hier? Die Schauspielerin Elle Fanning

Wie war die Party? Genau so, wie es sein sollte: Schick angezogen, schon leicht einen im Tee, Glas in der Hand, beste Laune, Zunge raus strecken und vorm Lostanzen schnell noch »2019 wir kommeeeeeen« posten.



Wer gibt uns hier Tipps für den persönlichen Jahresrückblick? Die Sängerin Lena Mayer-Landrut.

Wie war ihr Jahr? Frage 2, 4 und 6 zufolge nicht so oberflächlich happy wie die meisten ihrer Instagram-Posts glauben lassen.



Wer feiert hier? Die Schauspielerin Emilia Clarke (Game of Thrones)

Natur statt Party? Sieht so aus.

Dann stand unter dem Foto bestimmt ein Neujahrvorsatz... Richtig, aber ein netter. Sie will 2019 mehr lachen als 2018.

Oh, ist sie so ein ernster Mensch? Nö, eigentlich lacht sie eh schon auf jedem Instagram-Post.

Wer feiert hier? Mark Zuckerberg, dem Instagram übrigens gehört.

Die waren beide vor Mitternacht im Bett, oder? Vermutlich.

Warum glänzt seine Stirn so? Vielleicht schimmert das Metall durch? Weil Zuckerberg er ein gut getarnter Roboter ist, der die Menschheit erst mit »Likes« Social-Media-Süchtig machen will und dann unterjochen.

Gewagte Theorie. Selber noch etwas verkarter, oder? Ok, ja.



Wer feiert hier? Das Model Marie Nasemann (die mit der Maske)

Klassische Küchenparty? Ja. Aber zugleich mysteriös: Warum kriegt die Frau rechts einen Finger in den Mund gesteckt – und von wem? Warum trinkt der Apfel gleich zwei Gläser Sekt? Und wieso hat Marie Nasemann als einzige eine Maske auf?

Also? Tja. Keine Ahnung. Aber Silvesterpartys, auf denen nach 23 Uhr noch alles Sinn macht, sind selten gut.

Wer faulenzt hier lieber statt zu feiern? Der Entertainer und Schauspieler Neil Patrick Harris

Wie war der Jahreswechsel? Dem Hashtag #notwearingpants (#tragekeinehose) zufolge recht luftig.

Wer feiert hier Silvester? Die Schauspielerin Kate Hudson

Komm, hol das Lasso raus, wir spielen Cowboy und Indianer? Ja, so in der Art. Nur ohne Olaf Henning, Großraumdisko und betrunkene Deutsche.



Wer feiert hier? Ariel, Mary Poppins, Cinderella, Mr. Toad und Posh Spice. Also die Sängerin Taylor Swift mit ein paar anderen Stars in Verkleidung (gerne mal selber suchen auf dem Foto).

Ist schon Karneval? Außerhalb von Köln nicht und bei Swift schon gar nicht. Die Silvesterparty stand unter dem Motto Heldinnen der Kindheit.

Ok, aber dann als Frida Kahlo zu gehen ist etwas prätentiös, oder? Ja.



Heidi Klum? Ja.

Mit Tom Kaulitz? Ja.

Ok, keine Fragen mehr.



Wer blickt hier schon leicht beschwipst? Die Moderatorin Palina Rojinski.

Den Namen kann man betrunken herrlich ausprechen... Stimmt.

Wo war sie denn? In Bangkok, Thailand. Darum hat sie die große Debatte um Feuerwerksverbote in Deutschland offenbar nicht mitbekommen. Rojinski schreibt: »Vertreib die Geister, schlechten Gewohnheiten und negativen Einflüsse mit einem fetten Böller!« Nach so einem Satz landen die Geister und negativen Einflüsse dann direkt in der eigenen Timeline.



Aschenputtel flieht vor dem Prinzen, weil es gleich Mitternacht ist? Das ist die Schauspielerin Reese Witherspoon. Und es gibt auf Silvesterpartys keine Prinzen, höchstens mal eine launische Schwiegermutter.



Wer feiert hier nicht? Die Schauspielerin Elizabeth Banks

Hat sie wirklich so Silvester gefeiert? Nein, das ist nur ein Scherz. Aber sie schreibt am 1. Januar auf Instagram: »Alle meine Drinks wurden gestern von einem Elfjährigen gemacht«. Also sah der Abend vielleicht doch so ähnlich aus.



Gehört das Foto in diesen Artikel? Leider ja.

Wer ist das? Kourtney Kardashian, Mitglied der berühmt-berüchtigsten Instagram-Familie und 71 Millionen Follower stark.

Sie hat im Schnee einen Badeanzug an, das macht keinen Sinn. Überhaupt keinen. Das ist 4,4 Millionen Menschen, denen das gefällt, aber egal.

Wäre weniger auf Instagram unterwegs zu sein ein guter Vorsatz? Vermutlich.