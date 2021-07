Eine Welt für sich

Zu den besten Aspekten der Kindheit gehört, dass man sich mit Begeisterung in abwegige Themengebiete einarbeitet. Befeuert von Was ist was-Büchern und ähnlichem Infomaterial, lernt man etwa die Abfolge der Erdzeitalter samt der dazugehörigen Lebewesen auswendig, die Dienstgipfelhöhe von Hubschraubern oder die Abstände der Planeten zueinander. Es ist schönes, klares Wissen, das man mühelos anhäuft. Als Erwachsener tendiert man leider dazu, solche Fakten zu vergessen und gegen eher diffuse Ansichten und langweiliges Alltagswissen zu tauschen. Wäre man aber zum Beispiel bei den Planeten geblieben, wüsste man, dass vor einigen Jahren ein wunderbarer Ort namens GJ 504b entdeckt wurde. Ein gasförmiger Planet, der ganz in Pink leuchtet! GJ ist solide 57 Lichtjahre von der Erde entfernt, aber Wissenschaftler und Kinder sind heftig verliebt in den rosa Riesen. Normale Erwachsene sagen höchstens: »Sieht ja aus wie ein Telekom-Planet«, und verlegen ihre Begeisterung auf weniger Gas­förmiges von Cartier.