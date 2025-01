Nachdem sie aufhörten, mich zu hassen, begann ich selbst damit

Es kostet 123 Euro und 34 Cent, um mit einem der Männer zu sprechen, die mich in meiner Jugend beleidigt und getreten haben. 579 Kilometer von meiner Haustür in Berlin bis zu seiner in Köln. Viereinhalb Stunden Fahrt und sechs Stufen, um jetzt unter dem Vordach des weißen Hauses zu stehen, in dem er wohnt. Vor einer Klingel, auf die ich seit fünf Minuten nicht drücken kann. Immer wieder hebe ich den rechten Zeigefinger, sehe meine Hand zittern. Ich denke