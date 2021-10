In meiner Jugend, als die Leute um mich herum die ersten Erfahrungen sammelten, hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Meine Geschwister haben das alle irgendwie hingekriegt. Aber in der Ehe meiner Eltern gab es einige Probleme, deswegen haben sie mir manches nicht vorgelebt: Zwischen ihnen und in unserer Familie herrschte viel angespannte Kälte, vor allem bei den Mahlzeiten am Küchentisch. Ich habe meine Eltern sehr selten zärtlich miteinander gesehen, und sie haben uns zwar umarmt, aber ansonsten gab