Kennen Sie die Callas?

Die großen Erfolge von Maria Callas liegen nun 60 bis 70 Jahre zurück. Trotzdem kennt man sie weiterhin als wohl größte Operndiva aller Zeiten. Das ist insofern erstaunlich, als dass ihre Kunst zu gewissen Teilen im Nebel der Zeit verschwunden und nicht mehr wirklich greifbar und reproduzierbar ist. Zwar gibt es viele Tonaufnahmen von ihrer Stimme und von den Operninszenierungen, in denen sie sang. Aber das ist nur die halbe Seite der Medaille. Denn mindestens genauso berühmt wie für ihren Gesang war sie in den Fünfzigerjahren für ihre darstellerische Aura, für die Intensität ihrer Bühnenkunst. Weil sie etliche Opernpartien mit bis dahin kaum bekanntem Drama zu spielen und zu singen verstand, wurde sie zuerst zur in der Opernwelt gefeierten Diva, dann zu einer internationalen Berühmtheit – und schließlich, nach der Trennung von ihrem Mann, zu einer Ikone der Klatschpresse.

Maria Callas war Griechin, feierte ihre größten Erfolge in Italien, starb in Paris – kam aber am 2. Dezember 1923 in New York zu Welt, wohin ihre griechischen Eltern kurz zuvor ausgewandert waren. Bald wurde ihr Talent erkannt, und als sie 14 war, ging die Mutter mit ihr und ihrer Schwester zurück nach Athen, um sie dort ausbilden zu lassen. Schon mit 16, 17 sang sie schwierige Partien und kämpfte sich danach mit viel Fleiß und Ehrgeiz nach oben – bis sie ab Anfang der Fünfziger die großen Rollen an der Mailänder Scala sang und später an der Met in New York. Ab Mitte der Sechzigerjahre war ihre große Zeit als Sängerin vorbei, was jedoch ihrer Berühmtheit keinen Abbruch tat: Dank ihrer Liaison mit dem steinreichen Reeder Aristoteles Onassis war sie oft in den bunten Blättern zu sehen, und als dieser dann nicht sie, sondern die Präsidentenwitwe Jackie Kennedy heiratete, nahmen Millionen Anteil an ihrem unglücklichen Schicksal. So kamen in ihrem Leben große Kunst und großes Drama zusammen, große Erfolge und großes Leid – auch das sicherlich ein Grund, warum Maria Callas uns bis heute fasziniert.