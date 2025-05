Granita für die Señorita

Während meine erstmals ins Freie gepflanzten Zitronenbäumchen den Winter leider nicht überstanden haben, fühlt sich der Feigenbaum jetzt schon im dritten Jahr pudelwohl im Beet. Er stammt aus einem Ableger von einer Feige, die seit vielen Jahren im Hinterhof des Münchner Café Pini wuchert. Die Sorte ist in Vergessenheit geraten, aber es kann gut sein, dass es sich um die ziemlich winterharte »Bayernfeige Violetta« handelt. Von der mediterranen Sonne verzärtelte italienische Feigenbäumchen haben in meinem Garten jedenfalls nie sehr lange durchgehalten.

Die Blätter der Feige sind nicht nur geeignet, um Körperteile von Marmorstatuen zu verhüllen, sie schmecken auch sehr gut, zum Beispiel als Öl. Das Öl hatte ich im Herbst ausprobiert, es war aromatisch und wunderschön dunkelgrün. Es kann gut sein, dass es jetzt im Frühling noch viel frischer und aromatischer wird. Dummerweise kann ich das gerade nicht testen, denn ich will meinem Bäumchen nicht zu viele Blätter rauben. Und ganz dringend wollte ich endlich ein Feigenblätter-Sirup ausprobieren, für Cocktails. Oder als Granita. Ganz klassisch mit italienischen Brioche oder bayerischem Hefezopf und süßer geschlagener Sahne – großartig! Mir ist bewusst, dass es nicht ganz einfach ist, hier frische Feigenblätter zu finden – aber die Pfingstferien stehen vor der Tür: Wer Richtung Mittelmeer fährt, kann sicher irgendwo ein paar Blätter pflücken, einkochen und den fertigen Sirup mit nach Hause nehmen. Falls noch etwas übrig bleibt: Denn ein Schuss Feigenblättersirup – eventuell mit ein paar Tropfen Feigenessig in Cava, Prosecco oder Aqua frizzante kann auch den Urlaub sehr versüßen.

Feigenblätter-Sirup und Feigenblätter-Granita mit Erdbeeren

Dessert-Rezepte

Eis-Rezepte

Erdbeeren-Rezepte

Zutaten für etwa 500 ml Sirup: Für 4 Personen 50 g frische Feigenblätter (und ein paar mehr für die Deko) Feigenblätter

2 Bio-Zitronen Zitrone

300 g Zucker

Feigenblätter grob zerreißen. Eine Zitrone auspressen, die andere in dünne Scheiben schneiden. Zitronenscheiben und -saft mit den Feigenblättern in ein Einmachglas geben. Zucker und 300 ml Wasser aufkochen, bis der Sirup klar wird. Vom Herd nehmen, nach einer Minute über die Blätter gießen, mit einem Kochlöffel leicht drücken, etwa einen Tag lang bei Zimmertemperatur ziehen lassen. Den Sirup durch ein Tuch oder ein feines Sieb gießen, in Flaschen füllen und im Kühlschrank aufbewahren.

Granita

Foto: Hans Gerlach

Zutaten für 4-6 Portionen: Für 4 Personen 200 ml Feigenblättersirup Sirup

500 ml Prosecco

250 g Erdbeeren 150 g Sahne

1 EL Vanillezucker

4 Brioches oder 4 Scheiben Hefezopf Brioche

1. Feigenblättersirup und Prosecco im Tiefkühlfach eiskalt werden lassen aber nicht gefrieren. Dann in einem flachen Gefäß mischen und einfrieren.

2. Erdbeeren waschen und halbieren. Sahne steifschlagen und mit Vanillezucker abschmecken. Mit einem Löffel Granitaflocken von dem Eisblock abschaben und mit den Erdbeeren und jeweils einem Klecks Sahne in gekühlte Gläser verteilen. Mit Brioche oder Hefezopf sofort servieren.

Tipp: Beim Pflücken der Blätter ein bisschen aufpassen – der weiße Milchsaft aus den Stielen ist klebrig und kann bei manchen Menschen die Haut reizen. Das ist nicht gravierend, aber es schadet nicht, die Hände zu waschen.