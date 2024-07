Pfirsich küsst Riesling

Ohne mich groß mit dem Universum zu unterhalten, habe ich bei manchen Dingen ein sehr zuverlässiges Karma, zum Beispiel sind meine Züge meistens pünktlich. Und wenn ich im Freien fotografieren will, scheint in der Regel die Sonne. Hat sicher alles auch mit einer selektiven Weltwahrnehmung zu tun, aber wenn ich Ihnen jetzt ein sonniges Wochenende verspreche, dann sind die Chancen sehr gut, dass ein kühler Cocktail das richtige Getränk für die kommenden Tage sein wird: Ich will nämlich Gewürze im Garten fotografieren.

Gefroren gemixte Cocktails mag ich sehr gerne, wahrscheinlich weil sie nahe am Sorbet sind, fast noch mehr Küche als Bar – da kenne ich mich aus. Außerdem gab es mal einen Urlaub mit Frozen Margaritas, der mir in besonders angenehmer Erinnerung geblieben ist. Eine sehr schöne, leichte Variante ist der Freezling oder Friesling – Frozen Riesling. Dafür friere ich den Wein in Eiswürfelformen ein. Für gefroren gemixte Cocktails mit normalen Wasser-Eiswürfeln braucht es höherprozentige Zutaten, sonst wird der Drink wässrig. Riesling duftet manchmal ein wenig nach Pfirsich. Auf jeden Fall hat er frische Fruchtaromen, die Kombination mit saftig reifen Pfirsichen liegt also nahe und schmeckt super. Der Rum wirkt dabei wie ein Gewürz: Viel darf es nicht sein, aber ein paar Tropfen geben dem Cocktail zusätzliche Tiefe. Als ich mit dem Friesling um die Ecke kam, erinnerte mich meine Frau an eine alkoholfreie Version, die sie schon vor Jahren perfektioniert hatte, den Froozie.

Freezling – Riesling Slushie mit Pfirsichen und Rum

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Vimeo widerrufen und Seite neu laden doc-1i2qna6j60 Externer Inhalt: Vimeo Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Vimeo blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Zutaten für 4-6 Cocktails: Für 4 Personen 1 Flasche ordentlicher Riesling Weißwein, Wein

3 saftige, weiße Pfirsische Pfirsich

2 cl Zitronensaft Zitrone 8 cl Holunderblütensirup

4 cl erstklassiger Rum Rum

1. Riesling in Eiswürfel-Behältern einfrieren, Pfirsiche waschen halbieren, den Stein entfernen, das Fruchtfleisch mit Zitronensaft pürieren, dann ebenfalls in Eiswürfelformen einfrieren.

2. Riesling-Eiswürfel und Pfirsich-Eiswürfel (alle oder eine Teilmenge davon) in einem Blender oder Hochleistungsmixer matschig mixen – es nervt anfangs ein bisschen, man muss ein paar Mal den Mixer aufmachen und die Masse zusammenschieben, bis die Messer schließlich richtig greifen. Wahrscheinlich wäre es hilfreich, einfach nur 600 ml Riesling einzufrieren und die letzten 100 ml flüssig mit in den Mixer zu geben – das habe aber ich noch nicht probiert. Auf jeden Fall gleich zu Beginn auch Holunderblütensirup und Rum zugeben und so die Masse zart abschmecken. In kalte Gläser verteilen und mit Pfirsichstücken garnieren.