Das wichtigste Talent für Influencerinnen, Lisa und Lena?

Geboren: 17. Juni 2002 in Stuttgart

Beruf: Influencerinnen

Ausbildung: Hauptschulabschluss (nach der 9. Klasse abgegangen)

Status: Grinsekatzen

Die eineiigen Zwillinge Lisa und Lena Mantler sind mit 13 Jahren über Nacht berühmt geworden, und zwar nicht in ihrer Schule, sondern weltweit, mit einem Tanzvideo auf der Social-Media-Plattform TikTok, die damals noch Musical.ly hieß. Sechs Jahre später zählen sie mit über 17 Millionen Instagram- und knapp 14 Millionen TikTok-Followern zu den Influencerinnen, die sich nicht nur so nennen, sondern wirklich Einfluss haben. Fast täglich stellen sie ein neues Video online, in dem sie tanzen oder singen. Und weil sich damit im 21. Jahrhundert viel Geld verdienen lässt, haben beide nach der neunten Klasse die Schule verlassen. »Wenn du kein Abi hast, bist du gefühlt für viele nichts wert oder bist einfach dumm«, sagt Lisa. Es versteht sich, dass sie das anders sieht. Seitdem Lena die Haare kurz, weite Kleidung oder auch mal eine Mütze trägt, kann man die Zwillinge gut unterscheiden, das war nicht immer so. Trotzdem war ihr neuer Look für viele Fans anfangs schwer einzuordnen, einige mutmaßten über ihre sexuelle Orientierung. Als Reaktion tanzte Lena zu dem Song I Couldn’t Care Less – ziemlich lässig. Auch Lisa schockte gerade, präsentierte im Netz ihren Verlobungsring und gestand: »I said yes«. Ihre Sendung TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena wird gerade in der ARD wiederholt.