Müssen Sie Ihre Gäste mögen, Matze Hielscher?

Geboren 31. Oktober 1979 in Elsterwerda

Beruf Podcaster, Buchautor und Medienunternehmer

Ausbildung Einzelhandelskaufmann

Status Hörensagen

Seit 2016 kommen ziemliche Größen aus Politik, Kultur und Sport ins Hotel Matze, um sich interviewen zu lassen, Olaf Scholz beispielsweise, Jürgen Klopp, Juli Zeh, Iris Berben oder Caren Miosga und zuletzt sogar Angela Merkel. Also, sie kommen eigentlich ins Studio zu Matze Hielscher, und daraus wird dann ein Gesprächspodcast namens Hotel Matze, in dem es immer auch um Brüche und Abgründe der Befragten geht. Einer von Hielschers Tricks ist es, den Menschen Zeit zu lassen, über ihre Antworten nachzudenken – eine Podcastfolge dauert oft zwei bis drei Stunden. Ein zweiter Trick ist es, zugewandt zu sein, auch wenn er kritische Fragen stellt, wie etwa an Til Schweiger, den er sehr freundlich darauf hinweist, dass ein Regisseur eine Menge Macht hat am Set, auch wenn Schweiger sich dessen nicht bewusst sein mag. Hielscher, der vor Hotel Matze Lampen verkauft, Bass gespielt und Partys in Berlin organisiert hat, ist kein Journalist und muss darum keine Distanz wahren und nicht ausgewogen sein, weder bei seinen Fragen noch bei der Auswahl der Gäste. Sein Credo ist: »Keine Angst vor großen Fischen«. Natürlich kann Hielscher sehr gut zuhören, was ja auch beinhaltet, ein kleines bisschen von seinen eigenen Krisen und Abgründen zu erzählen, wenn es passt. Matze Hielscher lebt mit seiner Frau, seinem Sohn und dem Hund Brinkmann in Berlin.