Geboren 31. Januar 1995 in Minden

Beruf Popsänger

Ausbildung Gesamtschule Minden, jahrelang Straßenmusik

Status Unser Mann in Malmö

Gut, Imageberatung für den Bundespräsidenten ist auch kein Spaß. Aber als deutscher Kandidat beim Eurovision Song Contest anzutreten, ist vielleicht die noch undankbarere Aufgabe. Jedes Jahr wieder große Aufregung, jetzt aber! Diesmal erster Platz! Aber nun, die Tradition will, dass »wir« da entweder a) schlecht abschneiden oder b) superschlecht (abgesehen von Nicole und Lena, gefühlte hundert Jahre her). Jetzt versucht Isaak Guderian sein Glück am 11. Mai beim ESC in Malmö, er geht mit dem Song Always On The Run ins, äh, Rennen. Aber der Mann hat die richtige Statur, um einiges auszuhalten, und er hat auch das nötige Seelenkleid. »Da sehen mich 250 Millionen Menschen, ich habe nichts zu verlieren«, sagt er bei unserem Fototermin. Guderian ist auf die angenehmste Weise mit sich im Reinen, sehr lebendig, gern mal ein bisschen laut, einer, der über sich lachen kann. Gut geerdet. Mit 18 schmiss er die Schule, um von der Musik zu leben, spielte auf der Straße, trat auf Kleinstfeiern auf, nahm an Wettbewerben teil, die komplette Ochsentour. In der Corona-Zeit plötzlich Hartz IV, dann alles noch mal von vorn. Das härtet ab. Heute lebt Guderian mit Frau und zwei Söhnen in Westfalen, er macht den Eindruck, dass ihn nicht viel schrecken kann. Gut möglich, dass er tatsächlich genau der Richtige ist für das große Wettsingen.