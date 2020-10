Sind Sie zu nett, um Hotelzimmer zu zerlegen?

Geboren: 26. Dezember 1981 in Münster

Beruf: Sänger/Songwriter

Ausbildung: Studium BWL und Internationales Marketing

Status: Hut ab

Bevor er sich selbst richtig einen Namen machen konnte, kam heraus, dass Johannes Oerding mit Ina Müller liiert ist, und fortan war er: der Freund von Ina Müller. Sie hatten sich in ihrer Sendung Inas Nacht kennengelernt, 2009 war das. Auf ihre Frage, warum er nicht durch die Castingshows gegangen sei, antwortete er da: »Weil ich eigentlich Musik machen und nicht ins Fernsehen wollte.« Lautes Gelächter. In Interviews erzählen die beiden kaum von ihrer Liebesgeschichte, hauptsächlich dass sie nicht planen würden, zusammenzuziehen (»Der Alltag würde uns das Genick brechen«) und niemals gemeinsam Musik machen wollten (außer ab und an in ihrer Sendung). Auf Johannes Oerdings 2019 veröffentlichtem Album Konturen ist ein Duett der beiden zu hören: »Ich hab dich nicht mehr zu verlieren«, ein Trennungssong, hat aber nichts mit ihrer Beziehung zu tun. Im September 2020 sangen sie das Lied gemeinsam im Hamburger Stadtpark, bei Lagerfeuer auf der Bühne, und führten dazu ein kleines, öffent­liches Beziehungsgespräch. Wie das zu den alten Vorsätzen passt? Ihn kümmere sein Geschwätz von gestern nicht, sagt Oerding darauf, aber so etwas wie Cindy & Bert würde aus ihnen beiden nicht. Eben ist eine »Special Edition« von Konturen erschienen.