Tanzen Sie eigentlich selbst noch? 

Geboren: 5. März 1967 (Peter Kruder, links) und 13. Juli 1968 (Richard Dorfmeister) in Wien

Beruf: DJs und Musiker

Ausbildung: Friseurschule (Kruder), Musikhochschule (Dorfmeister) Status: Wiener Klassiker

Es gab Zeiten, so Ende der Neunzigerjahre, da lief die Musik von Kruder & Dorfmeister immer und überall, in jedem Club, jedem Café, jeder Boutique: entspannte Instrumentalstücke zwischen Jazz, Dub und Hip-Hop, die nie störten und auf der ganzen Welt gut ankamen. Sie landeten oft auf Alben, die Lounge Classics oder so hießen, was ein bisschen gemein ist. Denn die Musik der zwei Wiener ist viel mehr als nur der Soundtrack zum gepflegten Abhängen, in ihr steckt unglaublich viel Liebe zum Detail. Kein Wunder, die beiden nahmen sich für jede Aufnahme gefühlte fünf Jahre Zeit, hier noch feilen, da noch verbessern. Oder auch einfach: alles wieder wegwerfen. Bis heute gibt es kein komplettes eigenes Album von Kruder & Dorfmeister, ihre größten Hits sind Remixes von Liedern anderer (Depeche Mode, Ma-donna), die dann aber in der K&D-Version regelmäßig ihre weit bessere Form fanden. Der Erfolg als Remixer und DJs brachte ihnen weltweiten Ruhm. Bis heute strömen Tausende in die Hallen, wenn die Namen Kruder & Dorfmeister auf dem Programm stehen. Musik produzieren die beiden inzwischen nicht mehr gemeinsam, aber als DJs feiern sie gerade ausgiebig Dienstjubiläum: 25 Jahre hinter dem Plattenteller. Leiwand.