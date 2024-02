Geboren 01. November 1957 in Warrington, Nordengland

Beruf Psychotherapeutin, Autorin, Künstlerin

Ausbildung Kunststudium, ausgebildete Psychotherapeutin

Status Die Stimme, von der deine Kinder sich wünschen werden, du hättest auf sie gehört

Der Titel des Erziehungsratgebers, der ihre Tipps auf die Nachttische von Eltern weltweit brachte, ist so lang, er füllte das ganze Cover: Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen (und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast). Philippa Perry beschreibt darin sehr gut, warum es für eine gute Eltern-Kind-Beziehung vor allem Selbstreflexion braucht. Damit traf sie einen Nerv, das Buch wurde zum Bestseller.

Perry ist ausgebildete Psychotherapeutin, kann in ihrem Lebenslauf aber auch sonst einiges an Erfahrung vorweisen: Sie studierte Kunst und arbeitete unter anderem als IT-Fachfrau, Gerichtsvollzieherin und Managerin einer »McDonald’s«-Filiale; für die Sonntagszeitung The Observer schreibt sie eine Kolumne. Ihre Faszination für alles, was mit Gefühlen zu tun hat, erklärte sie einmal so: »Ich komme aus einem ziemlich verschlossenen Umfeld, in dem Gefühle unterdrückt wurden. Ich wollte sie freilassen.« Wenn man ihren Einsatz bei diesem Fototermin betrachtet, kann man nur sagen: Hat geklappt.

Perry ist mit dem Künstler Grayson Perry verheiratet, sie haben eine gemeinsame Tochter. Vor einigen Monaten hat sie einen neuen Ratgeber veröffentlicht. Der Titel: Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Liebsten würden es lesen (und ein paar von den anderen auch).