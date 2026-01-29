Wünschen Sie sich mehr Anerkennung, Jimmy Wales?

Geboren 7. August 1966 in Huntsville, Alabama (USA)

Beruf Wikipedia-Gründer, Internet-Unternehmer

Ausbildung Studium der Finanzwirtschaft an der Auburn University in Alabama und der University of Alabama

Status Noch Nachschlag?

Vor mehr als einem halben Jahrhundert klingelte ein Vertreter an einer Haustür in Alabama und verkaufte Doris Ann Wales eine dicke Enzyklopädie. Die Entscheidung prägte ihren dreijährigen Sohn Jimmy und später die ganze Welt. Als Erwachsener schuf Wales gemeinsam mit anderen eine Webseite, die digital abbildete, was ihn als Kind am analogen Nachschlagewerk fasziniert hatte: Wikipedia. Seit 25 Jahren tragen Millionen Freiwillige gemeinsam zur größten freien Wissenssammlung der Menschheit bei. Anders als viele erfolgreiche Gründer ist Wales mit der spendenfinanzierten Wikipedia-Seite wohl nicht zum Milliardär geworden. Geld verdiente er auf ganz andere Weise: In den Neunzigerjahren spekulierte er erfolgreich an der Chicagoer Börse und steckte einen Teil des Gewinns in Nupedia, den Vorgänger von Wikipedia. Heute lebt Wales in dritter Ehe in London, hält Vorträge und schreibt Bücher. Ende 2025 erschien Die 7 Regeln des Vertrauens, es dreht sich um eine Frage, die Jimmy Wales seit Jahrzehnten umtreibt: Kann man die Prinzipien von Wikipedia auf die Welt übertragen, damit Menschen weiter an Fakten und Wahrheit glauben? Wales, der sich selbst als »pathologischen Optimisten« bezeichnet, sagt: Transparenz, Offenheit und Vernunft sind stärker als Desinformation, Propaganda und KI-Unsinn.